Mỹ Nhân Dư của Lý Nhất Đồng ấn định lịch phát sóng

Mỹ Nhân Dư chính thức ấn định lịch lên sóng từ ngày 9/10 trên Tencent Video, sau đó phát sóng trên đài truyền hình thị từ ngày 10/10. Bộ phim có sự tham gia của Lý Nhất Đồng, Vương Giai Giai, Thường Hoa Sâm và Tăng Mộng Tuyết, khai thác câu chuyện về hôn nhân, gia đình, công việc cùng những toan tính phía sau vẻ ngoài tưởng như hoàn hảo.

Tác phẩm thuộc thể loại đô thị, tình cảm, gia đình, gồm 28 tập và do Vương Nghênh, Vũ Huy Huy đạo diễn, Trương Giai đảm nhận vai trò biên kịch. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Y Bắc, lấy nhân vật Dư Mộng do Lý Nhất Đồng thủ vai làm trung tâm.

Mỹ Nhân Dư quy tụ Lý Nhất Đồng, Vương Giai Giai, Thường Hoa Sâm gồm 28 tập, lên sóng từ ngày 9/10. Ảnh: Tencent TV

Dư Mộng là con gái duy nhất của một gia đình ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Cô đồng thời là một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hôn nhân của Dư Mộng cũng từng được xem là viên mãn khi cô có một người chồng được xây dựng như hình mẫu lý tưởng.

Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Những gì Dư Mộng tưởng là cuộc sống hạnh phúc dần xuất hiện những vết nứt. Hôn nhân không còn giống như vẻ ngoài mà cô từng tin tưởng, trong khi gia đình và tài sản của nữ chính cũng đứng trước nguy cơ bị những người xung quanh nhòm ngó.

Đáng chú ý, câu chuyện còn xoay quanh khái niệm "ăn tuyệt hộ", dùng để chỉ tình huống người thừa kế duy nhất của một gia đình có tài sản bị người khác tìm cách lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản. Trong Mỹ Nhân Dư, nút thắt này được đưa vào mối quan hệ hôn nhân của nữ chính, biến câu chuyện tình cảm ban đầu thành một cuộc đấu trí phức tạp hơn.

Mỹ Nhân Dư xoay quanh cuộc sống tưởng như hoàn hảo của Dư Mộng. Ảnh: Tencent

Vương Giai Giai đảm nhận vai Lư Huệ, một nhân vật có liên quan trực tiếp đến những biến cố trong cuộc sống của Dư Mộng. Trong khi đó, Thường Hoa Sâm vào vai Tiêu Húc, một luật sư chuyên về ly hôn và trở thành nhân vật hỗ trợ quan trọng trên hành trình tìm lại quyền chủ động của nữ chính. Tăng Mộng Tuyết đóng Lưu Tư, bạn của Dư Mộng.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách kết hợp giữa câu chuyện hôn nhân và những màn đấu trí trong công việc, gia đình. Nếu phần đầu tập trung vào cuộc sống tưởng như hoàn hảo của Dư Mộng, những diễn biến tiếp theo sẽ đẩy nhân vật vào tình thế phải tự mình tìm ra sự thật và đưa ra những lựa chọn quan trọng. Hành trình của Dư Mộng vì thế cũng là quá trình thay đổi của một người phụ nữ. Từ trạng thái tin tưởng vào những gì mình đang có, cô dần nhận ra rằng một cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ không đồng nghĩa với việc mọi thứ bên trong đều hoàn hảo.

Sau khi nhận ra những bất ổn, Dư Mộng bắt đầu nhìn lại cuộc hôn nhân, gia đình và cả chính mình. Với sự hỗ trợ của bạn bè và những người đồng hành, cô từng bước thu thập thông tin, bảo vệ quyền lợi và tìm cách giành lại quyền quyết định cuộc đời.

Mỹ Nhân Dư vì vậy được xây dựng theo hướng một câu chuyện đô thị có nhiều lớp xung đột. Phim vừa khai thác những vấn đề quen thuộc trong hôn nhân, vừa đặt nhân vật vào những tình huống liên quan đến tài sản, lợi ích và sự nghiệp. Những yếu tố này tạo nên một mạch truyện có nhiều nút thắt thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình cảm.

Phim đồng thời đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa vẻ ngoài và sự thật bên trong một gia đình. Một cuộc hôn nhân có thể được nhìn nhận là hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết điều gì đang thực sự diễn ra. Sau khi công bố lịch phát sóng, Mỹ Nhân Dư tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện kết hợp giữa hôn nhân, gia đình và đấu trí. Với 28 tập, bộ phim có đủ thời lượng để mở rộng các tuyến nhân vật và từng bước tháo gỡ những bí mật xoay quanh Dư Mộng.