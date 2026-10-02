Báo quốc tế nói về phim Việt dự Oscar

Việc Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99 đang tạo thêm sự chú ý dành cho điện ảnh Việt trên truyền thông quốc tế. Variety đưa tin bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là tác phẩm Việt Nam tham gia đường đua năm nay, đồng thời giới thiệu đây là một sử thi hành động giả tưởng lấy bối cảnh triều Đinh thế kỷ X.

Cụ thể, bài báo gọi Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là một trong những dự án lớn nhất của điện ảnh Việt Nam. Tờ báo mô tả bộ phim xoay quanh những chiến binh được giao nhiệm vụ bảo vệ linh cữu Vua Đinh Tiên Hoàng, khi đoàn đưa tang được chia thành nhiều hướng nhằm đánh lạc hướng các thế lực muốn tìm và xâm phạm lăng mộ.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Variety giới thiệu là đại diện Việt Nam tại vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99.

Variety cũng nhấn mạnh yếu tố quy mô của dự án khi giới thiệu dàn diễn viên gồm Johnny Trí Nguyễn, Lê Vũ Long, Tuấn Trần và Thiên Tú, trong đó Johnny Trí Nguyễn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Bộ phim sau khi ra mắt tại Việt Nam đạt hơn 38 tỷ đồng doanh thu phòng vé và sau đó được lựa chọn trình chiếu trong chương trình Gala của Liên hoan phim Toronto.

Sự xuất hiện của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tại Toronto cũng là một điểm đáng chú ý trong hành trình quốc tế của tác phẩm. Trước đó, phim từng được giới thiệu tại Chợ phim trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2025, sau đó tiếp tục có mặt tại Toronto và được lựa chọn vào chương trình A Window on Asian Cinema của Liên hoan phim Busan.

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khai thác chất liệu lịch sử và huyền sử Việt Nam trong bối cảnh triều Đinh thế kỷ X.

Trong khi đó, cây bút phê bình Panos Kotzathanasis lại dành sự chú ý nhiều hơn cho giá trị điện ảnh của tác phẩm. Trong bài đánh giá, ông nhận xét hình ảnh, bối cảnh và các trường đoạn hành động là những yếu tố nổi bật, đặc biệt khi bộ phim tận dụng cảnh quan Ninh Bình để tạo cảm giác rộng lớn cho một câu chuyện mang màu sắc sử thi.

Phần hành động cũng được đánh giá là một trong những điểm mạnh đáng chú ý. Johnny Trí Nguyễn đảm nhiệm thiết kế 12 trường đoạn chiến đấu lớn, trong khi dàn diễn viên được đào tạo trong nhiều tháng để phục vụ các cảnh võ thuật. Bài phê bình ghi nhận cách dàn dựng chú trọng chuyển động thực tế và khả năng quan sát rõ diễn viên cùng vũ khí thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo.

Hộ linh tráng sĩ từng được giới thiệu tại nhiều hoạt động điện ảnh quốc tế, trong đó có Liên hoan phim Toronto và Busan.

Tuy nhiên, đánh giá quốc tế cũng không chỉ dành những lời khen cho bộ phim. Panos Kotzathanasis cho rằng phần hình ảnh và hành động vượt trội hơn kịch bản, trong khi nhịp phim có lúc chậm lại khi câu chuyện rời khỏi các trường đoạn truy đuổi và chiến đấu. Theo bài viết, tác phẩm cố gắng cùng lúc xử lý chính trị, tình yêu, lòng trung thành, gia đình, yếu tố huyền bí và nhiều tuyến nhân vật nên một số mạch truyện chưa được phát triển đủ sâu.

Điều này cũng tương đồng với những phản hồi từng xuất hiện tại thị trường trong nước. Sau khi phát hành phiên bản đầu tiên dài 155 phút, ê kíp đã chỉnh sửa và đưa ra bản mới dài 135 phút nhằm cô đọng câu chuyện và điều chỉnh nhịp phim.

Dù vậy, điểm đáng chú ý của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh khi bước ra quốc tế nằm ở chất liệu văn hóa khá rõ ràng. Bộ phim đưa triều Đinh, Hoa Lư, cảnh quan Ninh Bình, phục trang, binh khí và những yếu tố huyền sử Việt Nam vào một câu chuyện hành động có quy mô lớn. Ê kíp đã dành nhiều năm nghiên cứu, tham khảo tư liệu và làm việc với các chuyên gia để xây dựng thế giới của bộ phim.

Bên cạnh những lời khen về hình ảnh và hành động, bộ phim cũng nhận một số ý kiến trái chiều về kịch bản và cách phát triển nhân vật.

Việc được chọn dự Oscar cũng đặt Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh vào một cuộc cạnh tranh rộng hơn. Tính đến cuối tháng 9, số lượng phim được các quốc gia gửi đến hạng mục Phim truyện quốc tế đã vượt 90 tác phẩm, trong đó có nhiều phim đến từ những nền điện ảnh mạnh tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Singapore và Philippines.

Mùa Oscar năm nay còn có một thay đổi đáng chú ý khi Academy bổ sung cơ chế cho phép một số phim không nói tiếng Anh đủ điều kiện tham gia nếu giành những giải thưởng nhất định tại Cannes, Berlin, Venice, Sundance, Busan hoặc Toronto. Điều này khiến cuộc đua Phim truyện quốc tế năm nay mở rộng hơn so với cơ chế truyền thống dựa chủ yếu vào lựa chọn của từng quốc gia.

Với điện ảnh Việt, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh không chỉ được chú ý bởi danh xưng đại diện Việt Nam dự Oscar. Bộ phim đang mang theo một thử nghiệm đáng kể về việc đưa lịch sử và huyền sử Việt Nam vào ngôn ngữ điện ảnh hành động quy mô lớn, đồng thời tìm kiếm khán giả ngoài thị trường nội địa.

Việc xuất hiện trên truyền thông quốc tế mở thêm cơ hội để câu chuyện lịch sử và huyền sử Việt Nam tiếp cận khán giả ngoài thị trường nội địa.

Oscar vẫn còn là một hành trình dài và việc được gửi đi mới chỉ là bước đầu, chưa đồng nghĩa với việc tác phẩm sẽ có tên trong danh sách rút gọn hay đề cử chính thức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh trong các hoạt động điện ảnh quốc tế cho thấy câu chuyện Việt Nam đang có thêm một cơ hội được giới thiệu đến khán giả bên ngoài.