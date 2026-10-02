Trước Truy Tìm Long Diên Hương, Doãn Quốc Đam từng nổi tiếng qua một khoảnh khắc

Năm 2025, Doãn Quốc Đam gây chú ý khi đảm nhận vai Cường Liều trong Truy tìm Long Diên Hương. Khác với hình ảnh gai góc, bụi bặm trong phim điện ảnh, nam diễn viên trước đó xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với hình tượng doanh nhân Hải Đăng trong Gió ngang khoảng trời xanh. Đáng chú ý, một phân cảnh của anh trong bộ phim này từng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Đó là cảnh Đăng đứng dưới vòi sen sau khi trải qua một đêm vượt giới hạn với Linh (Lan Phương). Trong diễn biến phim, Đăng rơi vào trạng thái hoang mang, day dứt và cảm thấy có lỗi vì phản bội vợ. Cảnh tắm được xây dựng nhằm thể hiện tâm lý nhân vật khi cố gắng gột rửa cảm giác tội lỗi sau sai lầm.

Doãn Quốc Đam gây ấn tượng với vai Cường Liều trong Truy tìm Long Diên Hương.

Tuy nhiên, cách thể hiện phân cảnh này lại khiến khán giả có nhiều phản ứng trái chiều. Thay vì mang màu sắc lãng mạn, hào nhoáng thường thấy ở những cảnh tắm của nam chính trên màn ảnh, Doãn Quốc Đam xuất hiện với vẻ ngoài khá đời thường. Góc máy, tạo hình và biểu cảm của nhân vật nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả bàn luận.

Một bộ phận người xem cho rằng cảnh quay chưa đẹp mắt, thậm chí bị so sánh với những phân cảnh tương tự trong phim Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng cách thể hiện này phù hợp với tâm lý của Đăng, bởi nhân vật đang trải qua sự dằn vặt chứ không phải xuất hiện để khoe hình thể. Nam diễn viên Tô Dũng, người đóng chung Gió ngang khoảng trời xanh, cũng cho rằng đây đơn giản là cảnh tắm nhằm thể hiện việc nhân vật muốn gột rửa những sai lầm vừa trải qua.

Bản thân Doãn Quốc Đam sau đó cũng không muốn giải thích quá nhiều về những tranh luận xoay quanh cảnh quay. Anh cho biết cảm nhận của khán giả là quyền của khán giả và bản thân thấy phân cảnh này khá bình thường.

Doãn Quốc Đam viral với cảnh tắm trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Trước Gió ngang khoảng trời xanh, Doãn Quốc Đam vốn đã là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với loạt vai diễn đa dạng trong Quỳnh búp bê, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Đấu trí, Độc đạo... Điểm chung trong các vai diễn của anh là không quá phụ thuộc vào ngoại hình mà chú trọng cá tính và diễn biến tâm lý nhân vật.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam trong Truy tìm Long Diên Hương tiếp tục cho thấy xu hướng lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác biệt. Với vai Cường Liều, nam diễn viên rũ bỏ hình ảnh Hải Đăng của Gió ngang khoảng trời xanh, thay bằng tạo hình bụi bặm, lạnh lùng và có phần dữ dằn hơn.

Năm 2026, Doãn Quốc Đam tiếp tục hoạt động ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Trên màn ảnh rộng, anh góp mặt trong Quỷ nhập tràng 2 với vai Hải, sau đó là Trùm Sò trong vai Quan Chạch và Người mẹ xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Ở lĩnh vực truyền hình, nam diễn viên trở lại với Trời cao nguyên xanh, tiếp tục đảm nhận một vai diễn mới sau thời gian tập trung cho các dự án điện ảnh.

Doãn Quốc Đam.

Từ một cảnh tắm từng gây tranh luận trên màn ảnh nhỏ đến hình tượng Cường Liều trên màn ảnh rộng, Doãn Quốc Đam tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa giữa nhiều dạng nhân vật. Đây cũng là điểm khiến nam diễn viên thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trong một dự án mới.