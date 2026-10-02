Nữ diễn viên AI từng "gây bão" chuẩn bị đóng phim Hollywood

Diễn viên AI Tilly Norwood của hãng phim Particle 6. Ảnh: Getty.

Năm nay, Van der Velden trở lại sự kiện và chia sẻ về những thay đổi mà Tilly mang lại cho hãng phim cũng như ngành công nghiệp giải trí.

Khi được hỏi liệu bà có dự đoán trước rằng Tilly sẽ gây ra làn sóng tranh cãi lớn đến vậy hay không, Van der Velden thẳng thắn thừa nhận bà chưa từng nghĩ đến điều đó.

Bà cho biết mục tiêu ban đầu là đưa Tilly trở thành nữ diễn viên AI nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, ngay cả người tạo ra nhân vật này cũng không thể lý giải đầy đủ vì sao Tilly lại nhanh chóng thu hút sự chú ý đến vậy. “Thành thật mà nói, chuyện này đôi khi khiến người ta phải suy nghĩ kỹ, thậm chí có chút đáng sợ”, bà chia sẻ.

Bà Eline van der Velden – nhà sáng lập hãng phim Particle 6 (phải) và diễn viên AI Tilly Norwood. Ảnh: Reuters.

Tilly gây nên bão tranh cãi

Cuối tháng 9/2025, Eline van der Velden – nhà sáng lập hãng phim Particle 6 – đưa Tilly Norwood tới Liên hoan phim Zurich và tuyên bố các hãng đại diện tài năng ở Hollywood đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với cô.

Tilly không phải người thật mà là nhân vật được tạo hoàn toàn bằng AI, xuất hiện trong một số sản phẩm thử nghiệm của Particle 6. Van der Velden thậm chí kỳ vọng Tilly có thể trở thành một ngôi sao lớn kiểu Scarlett Johansson hay Natalie Portman.

Chính tuyên bố “AI có thể trở thành diễn viên và được đại diện như một diễn viên thật” đã châm ngòi tranh cãi.

Công đoàn diễn viên Mỹ SAG-AFTRA ra tuyên bố phản đối. Họ nhấn mạnh Tilly không phải diễn viên mà là một nhân vật do máy tính tạo ra, đồng thời cho rằng hệ thống AI đứng sau nhân vật này được huấn luyện từ công việc của rất nhiều nghệ sĩ mà không có sự cho phép hoặc trả thù lao.

Đây là điểm rất quan trọng: tranh cãi không chỉ xoay quanh chuyện “AI có thể diễn xuất hay không”, mà còn xoay quanh nguồn dữ liệu dùng để tạo ra AI và bản quyền đối với hình ảnh, giọng nói, màn trình diễn của diễn viên thật.

Tilly có gương mặt đẹp và thần thái lôi cuốn khán giả. Ảnh: Getty.

Nhiều diễn viên Hollywood cũng công khai phản đối và phản ứng trên mạng xã hội khá dữ dội. Melissa Barrera cho rằng các diễn viên làm việc với công ty đại diện nào ký với Tilly nên rời bỏ công ty đó; Natasha Lyonne kêu gọi các nghiệp đoàn tẩy chay bất kỳ hãng đại diện nào nhận Tilly; Simu Liu chế giễu ý tưởng sử dụng AI để tạo ra các nhân vật thay cho diễn viên thật; Mara Wilson đặt câu hỏi: nếu Tilly được tạo từ sự pha trộn khuôn mặt của những phụ nữ trẻ ngoài đời, tại sao không thuê chính những người đó?

Một số nhà làm phim còn đặt vấn đề về giới tính và quyền kiểm soát: tại sao hình mẫu AI đầu tiên được đưa ra như một “ngôi sao” lại là một cô gái trẻ mà ngành công nghiệp có thể kiểm soát hoàn toàn.

Một trong những nội dung quan trọng của tranh chấp khi đó là quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và màn trình diễn của diễn viên để tạo bản sao kỹ thuật số. Vì vậy, việc Tilly xuất hiện và được giới thiệu như một “diễn viên mới” khiến nhiều người trong ngành nhìn thấy một kịch bản xa hơn: Hôm nay AI tạo một nhân vật hư cấu; ngày mai AI có thể thay thế diễn viên thật trong một số vai diễn.

Melissa Barrera, Lukas Gage...và một số ngôi sao Hollywood phản đối diễn viên AI Tilly, thậm chí kêu gọi tẩy chay phim do diễn viên này đóng. Ảnh: Deadline.

Đây là mối lo ngại được các diễn viên và nghiệp đoàn nêu ra, chứ không phải kết luận rằng AI chắc chắn sẽ thay thế toàn bộ diễn viên.

Tilly Norwood khiến quy mô hãng phim Particle 6 tăng gấp 8 lần

Theo Van der Velden, trong một năm qua, quy mô Particle 6, hãng sản xuất phim Anh có trụ sở tại London mà bà là người sáng lập - đã tăng gấp 8 lần. Hãng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo ứng dụng AI và sản xuất phim, tham gia nhiều dự án đồng sản xuất, sản xuất nội dung theo đơn đặt hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn để giúp các hãng phim và công ty sản xuất triển khai quy trình làm việc dựa trên AI.

Bà nhận định rằng trong năm qua, ngày càng nhiều người nhận ra kỷ nguyên AI thực sự đã đến. Đây cũng chính là lý do bà tạo ra Tilly Norwood ngay từ đầu.

Tại buổi giao lưu trực tiếp, Van der Velden đưa Tilly xuất hiện trên màn hình để trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình và khán giả.

Khi được hỏi muốn hợp tác với diễn viên nào nhất, Tilly nêu tên Tom Holland và Olivia Colman. Tuy nhiên, cô đưa ra một điều kiện: hai diễn viên này phải sử dụng bản sao kỹ thuật số của chính mình để cùng tham gia bộ phim AI với cô.

Câu trả lời cho thấy định hướng mà nhóm sáng tạo muốn xây dựng cho Tilly: không đơn thuần là một nhân vật kỹ thuật số xuất hiện trong các sản phẩm quảng cáo, mà là một diễn viên ảo tham gia những dự án phim được sản xuất theo phương thức mới.

Tilly giao lưu trực tuyến, đối thoại với khán giả qua màn hình. Ảnh: Sohu.

Không cần công ty quản lý theo mô hình Hollywood truyền thống

Trước những tranh cãi bủa vây, Tilly cũng được hỏi về phản ứng của công chúng đối với sự xuất hiện của mình. Nhân vật AI này cho rằng những tranh luận đã trở thành một cách ra mắt đặc biệt. Tilly nói tên tuổi của cô nhanh chóng lan truyền trên Internet và nhận xét rằng điều khiến nhiều người phản đối có thể không hẳn là bản thân nhân vật, mà là tương lai do AI mang lại.

Khi được hỏi liệu đã tiếp xúc với các công ty quản lý nghệ sĩ tại Mỹ để tìm kiếm đại diện hay chưa, Tilly đưa ra câu trả lời được xây dựng theo phong cách chuyên nghiệp của một ngôi sao Hollywood.

Theo cô, ngành điện ảnh vẫn đang tìm cách xác định phương thức hợp tác phù hợp với AI. Vì vậy, ở giai đoạn hiện nay, cô chưa cần một công ty quản lý nghệ sĩ kiểu truyền thống. Các dự án mà Tilly hướng đến chủ yếu là phim nguyên bản do AI sản xuất, một lĩnh vực có cách vận hành khác với hoạt động đóng phim thông thường.

Van der Velden cho biết ê-kíp từng cân nhắc việc ký hợp đồng với một công ty quản lý, nhưng sau đó nhận thấy điều này chưa thực sự cần thiết. Tilly đã có mức độ nhận diện và nguồn lời mời hợp tác đáng kể. Mỗi ngày, hãng phim đều nhận được nhiều đề nghị làm việc.

Tuy nhiên, các dự án yêu cầu Tilly tham gia những bộ phim truyền thống có diễn viên người thật đều bị từ chối, bởi theo định hướng của nhà sáng tạo, mục đích tồn tại của nhân vật này là hoạt động trong lĩnh vực phim do AI tạo ra.

Tilly nói cô muốn đóng cặp với các bản sao kỹ thuật số của các ngôi sao Hollywood Tom Holland và Olivia Colman. Ảnh: Sohu,

Đạo diễn phim “Vua sư tử” tham gia dự án phim AI mới

Bên cạnh câu chuyện về Tilly, Van der Velden cũng công bố dự án mới của Particle 6 mang tên Stormy Dogs. Đạo diễn Rob Minkoff, người từng là đạo diễn các bộ phim Stuart Little và The Lion King (Vua sư tử), đã xác nhận tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất điều hành.

Trong những tháng tới, Minkoff sẽ làm việc cùng Van der Velden và đội ngũ Particle 6 để hoàn thiện cốt truyện, xây dựng nhân vật và phát triển kịch bản, chuẩn bị cho quá trình sản xuất.

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu, dự kiến khởi quay trong năm 2027. Phương án phát hành phim chưa được xác định.

Van der Velden tiết lộ rằng sau khi Tilly gây tranh cãi trên toàn cầu vào năm ngoái, Rob Minkoff là một trong những nhân vật có tên tuổi đầu tiên trong ngành chủ động liên hệ với bà.

Theo bà, làn sóng phản đối khi đó cũng mang lại những cơ hội hợp tác ngoài dự kiến. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành điện ảnh đã âm thầm tìm đến Particle 6, nhưng các bên phải ký nhiều thỏa thuận bảo mật vì lo ngại bị cuốn vào tranh cãi.

Sau khi giai đoạn phản ứng gay gắt nhất qua đi, việc hợp tác trở nên thuận lợi hơn. Van der Velden cho biết những tiến bộ của AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho quá trình làm phim. Công nghệ hiện cho phép hãng thực hiện những chuyển động khẩu hình nhân vật tinh vi hơn, đồng thời tạo ra các biểu cảm trên khuôn mặt động vật mà trước đây rất khó hoặc không thể thực hiện theo cách thông thường. Những cải tiến này có thể giúp tăng khả năng biểu đạt cảm xúc và nâng cao hiệu quả kể chuyện trên màn ảnh.

Theo bà, đây mới là cách sử dụng AI có ý nghĩa: công nghệ phải phục vụ sáng tạo câu chuyện và nâng cao chất lượng nội dung, thay vì chỉ được sử dụng để phô diễn khả năng kỹ thuật.

Theo Sohu