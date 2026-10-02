Dương Mịch đẹp như bước ra từ tranh cổ trong Giang Sơn Đại Đồng

Tạo hình của Dương Mịch trong Giang Sơn Đại Đồng đang nhận được sự quan tâm khi loạt hình ảnh mới cho thấy nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo mang đậm dấu ấn Bắc Ngụy. Từ trang phục, kiểu tóc đến cách trang điểm, tạo hình của nữ diễn viên được xây dựng theo hướng chú trọng yếu tố lịch sử, khác với nhiều hình tượng cổ trang thường thấy trên màn ảnh.

Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai Phùng Thái hậu, nhân vật lịch sử nổi tiếng của Bắc Ngụy. Loạt hình ảnh được chia sẻ cho thấy nữ diễn viên không chỉ xuất hiện với một kiểu tạo hình mà có nhiều diện mạo khác nhau, tương ứng với những giai đoạn và trạng thái của nhân vật.

Dương Mịch đảm nhận vai Phùng Thái hậu trong Giang Sơn Đại Đồng. Ảnh: Weibo

Điểm khiến tạo hình của Dương Mịch được chú ý là phần phục trang được xây dựng dựa trên đặc trưng trang phục của người Tiên Ti thời Bắc Ngụy. Một số chi tiết như áo giao lĩnh, kiểu áo dài mặc theo lớp, mũ đội khi di chuyển hay cách phối trang phục đều hướng đến việc tái hiện không khí lịch sử thay vì đơn thuần tạo vẻ đẹp cổ trang.

Phần trang điểm cũng được đầu tư theo hướng phục dựng. Đáng chú ý là cách tạo điểm nhấn ở vùng má, được cho là lấy cảm hứng từ những hình tượng phụ nữ được lưu lại trên các hiện vật và tượng gốm thời Bắc Ngụy. Chi tiết này giúp diện mạo của Dương Mịch có sự khác biệt rõ rệt so với kiểu trang điểm cổ trang quen thuộc trên màn ảnh hiện nay.

Chính những yếu tố này khiến nhiều khán giả nhận xét Dương Mịch trông như bước ra từ một bức tranh cổ. Thay vì chỉ sử dụng trang phục cầu kỳ để tạo vẻ đẹp, Giang Sơn Đại Đồng lựa chọn cách tiếp cận có phần tiết chế hơn, chú trọng vào đặc điểm văn hóa và thẩm mỹ của từng thời kỳ.

Tạo hình của Dương Mịch được xây dựng theo đặc trưng trang phục thời Bắc Ngụy. Ảnh: Tencent

Loạt hình ảnh hậu trường và ảnh chụp tại trường quay cũng cho thấy Dương Mịch có nhiều tạo hình trong phim. Khi cô xuất hiện với vẻ ngoài nền nã, kín đáo, nhân vật mang dáng dấp của một nữ quý tộc thời cổ. Ở những phân cảnh khác, nữ diễn viên diện trang phục gọn gàng, mạnh mẽ hơn, tạo cảm giác quyết đoán và phù hợp với một nhân vật có vai trò chính trị quan trọng.

Một tạo hình khác gây chú ý là khi Dương Mịch khoác áo lông màu trắng, tạo nên vẻ trầm tĩnh và lạnh hơn. Sự thay đổi về phục trang giúp nhân vật Phùng Thái hậu có nhiều sắc thái, đồng thời cho thấy bộ phim không cố định hình tượng nữ chính trong một khuôn mẫu duy nhất.

Giang Sơn Đại Đồng nhận được sự quan tâm từ những hình ảnh đầu tiên. Ảnh: Sohu

Phùng Thái hậu là một nhân vật có vị trí đặc biệt trong lịch sử Bắc Ngụy. Bà từng hai lần tham gia điều hành triều chính và có ảnh hưởng lớn đối với quá trình cải cách dưới thời Bắc Ngụy. Những chính sách gắn với giai đoạn này, trong đó có chế độ quân điền và chế độ tam trưởng, trở thành một phần quan trọng trong lịch sử cải cách của triều đại.

Với một nhân vật như Phùng Thái hậu, tạo hình vì thế không đơn thuần đóng vai trò làm đẹp cho diễn viên. Trang phục, cách trang điểm và thần thái đều cần góp phần thể hiện địa vị, hoàn cảnh cũng như sự thay đổi của nhân vật qua từng giai đoạn.

Dương Mịch vốn từng nhiều lần gây chú ý với các vai diễn cổ trang. Tuy nhiên, hình ảnh Phùng Thái hậu trong Giang Sơn Đại Đồng cho thấy một hướng tiếp cận khác khi vẻ đẹp của nữ diễn viên được đặt trong không gian mang tính lịch sử rõ nét hơn. Những hình ảnh đầu tiên cũng phần nào lý giải vì sao dự án nhận được sự quan tâm ngay từ giai đoạn chưa lên sóng. Khi tạo hình được xây dựng có chủ đích và gắn với bối cảnh lịch sử, khán giả có thêm cơ sở để kỳ vọng vào cách bộ phim kể câu chuyện về nhân vật Phùng Thái hậu.

Dù vậy, tạo hình mới chỉ là một phần của một tác phẩm, chất lượng kịch bản, cách xây dựng nhân vật và diễn xuất của Dương Mịch sẽ là những yếu tố quyết định liệu hình ảnh đẹp mắt này có thể chuyển hóa thành một nhân vật thực sự thuyết phục trên màn ảnh hay không.

Ở thời điểm hiện tại, Giang Sơn Đại Đồng vẫn đang thu hút sự chú ý chủ yếu nhờ những hình ảnh đầu tiên. Với Dương Mịch, vai Phùng Thái hậu mở ra cơ hội tiếp tục thử sức với một nhân vật lịch sử có chiều sâu và nhiều lớp diễn biến, trong khi phần tạo hình được đầu tư đang trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm nhất trước ngày phim lên sóng.