Cô bé theo mẹ bán nước mía giờ là dâu nhà tỷ phú, cuộc sống kín tiếng, vừa trở lại màn ảnh sau 13 năm với vai hoàng hậu nổi tiếng

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP.HCM. Trước khi trở thành “ngọc nữ” được yêu mến của màn ảnh Việt, cô từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn.

Gia đình gặp biến cố trong việc làm ăn, phải bán nhà trả nợ rồi nhiều lần chuyển nhà thuê. Khi ấy, điều nữ diễn viên mong muốn nhất là có một căn nhà bình thường để gia đình ổn định cuộc sống.

Khoảng 10 tuổi, Hà Tăng theo mẹ bán nước mía bên lề đường. Những ngày nắng, hai mẹ con tất bật bán hàng; khi trời mưa, quán vắng khách, thu nhập của gia đình cũng bị ảnh hưởng. Ngoài bán nước mía, cô còn phụ mẹ nấu cơm và đạp xe giao cơm cho khách.

Tuổi thơ của Hà Tăng vì thế sớm gắn với công việc và việc phụ giúp gia đình. Cô từng chia sẻ những mong ước giản dị như một con búp bê, chiếc áo mới hay một lần có đủ tiền mời mẹ đi xem phim từng là điều xa vời.

Năm 11 tuổi, khi cuộc sống gia đình dần ổn định, Hà Tăng được mẹ cho theo học lớp kịch nói thiếu nhi tại sân khấu Idecaf. Đây là bước khởi đầu đưa cô đến với nghệ thuật. Năm 16 tuổi, cô thử sức với phim Dốc Tình và chính thức bén duyên với màn ảnh.

Sau đó, vai Út Nhỏ trong Hương Phù Sa giúp Tăng Thanh Hà tạo dấu ấn với khán giả. Đến Bỗng Dưng Muốn Khóc, tên tuổi cô thực sự nổi bật. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Trúc - cô gái bán sách dạo có vẻ ngoài trong trẻo, tính cách mạnh mẽ và nghị lực. Vai diễn này trở thành một trong những dấu ấn tiêu biểu trong sự nghiệp của cô.

Sau Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tăng Thanh Hà tiếp tục tham gia các bộ phim như Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận và Mỹ Nhân Kế. Các vai diễn giúp cô mở rộng hình ảnh, đồng thời khẳng định khả năng diễn xuất ở nhiều dạng nhân vật.

Nhan sắc, lối sống kín tiếng cùng những vai diễn được yêu thích giúp Tăng Thanh Hà gắn với danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt”.

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Thời điểm đó, cô đang ở giai đoạn được chú ý trong sự nghiệp. Sau hôn lễ, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện và không nhận thêm nhiều dự án phim.

Tăng Thanh Hà dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Cô cũng giữ cuộc sống riêng tư khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Vợ chồng Hà Tăng được biết đến với không gian sống rộng rãi tại Thảo Điền, TP.HCM. Căn nhà có thiết kế hiện đại, nhiều cây xanh, sân vườn và hồ bơi riêng. Nội thất được bài trí theo hướng tối giản, thanh lịch.

Phòng khách và khu vực bếp được bố trí liền mạch. Trong đó, căn bếp rộng với bàn ăn dài là nơi các thành viên gia đình quây quần và cũng là không gian nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh đời thường.

Từ cô bé từng theo mẹ bán nước mía, Tăng Thanh Hà đã trải qua hành trình dài để trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ kết hôn, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Mới đây, tại sự kiện công bố dự án, ê-kíp lần đầu giới thiệu dàn diễn viên chính. Ngoài Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô đảm nhận vai vua Bảo Đại, NGƯT Diệu Đức vào vai Thái hậu Từ Cung, Trâm Anh hóa thân thành Lệ Hà. Bên cạnh đó còn có các diễn viên nhí đảm nhận vai Hoàng thái tử Bảo Long cùng các thành viên hoàng tộc. Sau 13 năm vắng bóng khỏi màn ảnh rộng, màn trở lại của "ngọc nữ" hàng đầu Vbiz là một sự kiện đủ sức khuấy động dư luận.