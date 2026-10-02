Thực hư về cuộc biểu tình bên ngoài nhà Yoo Hae Jin

Theo thông tin từ nhóm bảo thủ New Freedom Solidarity, vào ngày 2/10, đại diện của nhóm là ông Kim Sang Jin đã đăng thông báo trên mạng xã hội vào ngày hôm trước về kế hoạch tổ chức biểu tình trước nhà của nam diễn viên Yoo Hae Jin.

Trong bài đăng, ông Kim cho biết: "Tôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký tổ chức biểu tình trước nhà Yoo Hae Jin. Tôi dự đoán công ty quản lý có thể sẽ chuyển anh ấy đến nơi ở khác". Những bức ảnh đính kèm bài đăng cho thấy toàn cảnh ngôi nhà của Yoo Hae Jin, với địa chỉ nhà hiển thị rõ ràng và một thông báo về việc tổ chức biểu tình. Thông báo này có tiêu đề "Lên án Yoo Hae Jin và đơn vị sản xuất bộ phim Assassins" và nêu rõ rằng, cuộc biểu tình sẽ kéo dài đến ngày 30/10. Văn bản liệt kê danh sách 20 người tham gia và phác thảo chương trình bao gồm nghi thức toàn quốc cùng phần giới thiệu, đồng thời ghi chú việc sử dụng các thiết bị âm thanh và sân khấu di động có thể gấp gọn. Khi bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã có những phản ứng trái chiều.

Một số cư dân mạng nhấn mạnh sự thiếu cơ sở chính đáng cho cuộc biểu tình khi đặt câu hỏi: "Yoo Hae Jin đã làm gì sai?" và khẳng định: "Diễn viên đâu có lỗi", trong khi một số khác lại bình luận: "Họ cần phải nhận được lời xin lỗi".

Những chỉ trích về việc 'xuyên tạc lịch sử' đã nảy sinh do bộ phim có các cảnh quay trong đó các nhân vật đưa ra giả thuyết rằng, phe của Tổng thống Park hoặc Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) có thể là bên dàn dựng vụ việc. Tuy nhiên, để các cáo buộc này được xác lập, cần phải có những tình tiết sai sự thật cụ thể, chứ không chỉ là sự bày tỏ quan điểm và phải có ý định công bố thông tin đó, dù biết rõ chúng là sai lệch. Hơn nữa, việc áp dụng hình phạt đòi hỏi phải có bằng chứng cho thấy danh dự của cố Tổng thống Park Chung-hee hoặc gia đình còn sống của ông thực sự đã bị tổn hại. Các chuyên gia pháp lý thường cho rằng, khó có khả năng nội dung của một tác phẩm sáng tạo khác với bản tin thời sự hay phim tài liệu, lại bị coi là hành vi khẳng định các sự kiện sai lệch.

Điều này đặc biệt đúng đối với những trường hợp như tác phẩm Assassins, nơi một dòng thông báo miễn trừ trách nhiệm ngay từ đầu nêu rõ rằng "các nhân vật và sự kiện cụ thể đã được hư cấu một phần", đã xác định rõ ràng đây là tác phẩm hư cấu.

Vào ngày 1/10, Hiệp hội Nhà sản xuất Phim Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về "những chỉ trích thái quá nhắm vào các cá nhân sáng tạo, bao gồm công ty sản xuất, đạo diễn, diễn viên và ê kíp, chỉ vì họ tham gia vào tác phẩm".

Hiệp hội nhận định: "Chúng tôi hy vọng rằng, việc chỉ trích và đánh giá tác phẩm sẽ dựa trên các sự kiện thực tế, đồng thời các hoạt động sáng tạo của tất cả những người tham gia sản xuất, từ công ty sản xuất, đạo diễn, diễn viên cho đến ê kíp đều được tôn trọng. Sẽ gây tổn hại đến môi trường sản xuất lành mạnh của điện ảnh Hàn Quốc khi các cuộc thảo luận về một tác phẩm vượt ra ngoài phạm vi đánh giá chính tác phẩm đó để chuyển thành những đợt công kích cá nhân nhắm vào những người tham gia hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng".