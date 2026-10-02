Phim có NSND Hồng Vân hụt hơi tại phòng vé

Lên Hương đang tiến gần cột mốc 100 tỷ đồng nhưng tốc độ tăng doanh thu có dấu hiệu chậm lại rõ rệt. Tính đến đầu ngày 2/10, bộ phim có sự góp mặt của NSND Hồng Vân đã tích lũy khoảng 92 tỷ đồng và chỉ còn cách cột mốc trăm tỷ khoảng 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu theo ngày giảm mạnh khiến chặng đường còn lại trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi phòng vé liên tục xuất hiện những tác phẩm mới.

Đây là diễn biến khá khác so với giai đoạn đầu của Lên Hương. Sau các suất chiếu sớm, bộ phim nhanh chóng tạo được sự quan tâm và từng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Tác phẩm chính thức phát hành rộng rãi từ giữa tháng 9, với câu chuyện xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), bà Mũi (Hồng Đào) cùng những mối quan hệ gia đình, tình cảm và các biến cố gắn với nghề mai táng.

Lên Hương có sự góp mặt của NSND Hồng Vân đang tiến gần cột mốc 100 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC

Nếu ở giai đoạn đầu, Lên Hương liên tục duy trì vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng phòng vé thì hiện tại, bộ phim đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn. Doanh thu lũy kế đã tiến khá gần mốc 100 tỷ đồng, nhưng khoảng cách 8 tỷ đồng còn lại không đồng nghĩa bộ phim chắc chắn sẽ nhanh chóng cán đích.

Thực tế, khi một tác phẩm bước qua giai đoạn đầu ra rạp, lượng khán giả thường có xu hướng giảm dần và số suất chiếu cũng được điều chỉnh theo nhu cầu. Lên Hương hiện đang rơi vào đúng thời điểm phải cạnh tranh với những bộ phim mới, trong đó Trại Buôn Người tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé.

Trong Lên Hương, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một bà mẹ đơn thân đồng thời là chủ lò vịt quay. Nhân vật dành nhiều sự quan tâm cho con trai và thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, bao bọc con quá mức. Vai diễn được xây dựng với màu sắc hài hước nhưng phía sau đó vẫn là tâm lý của một người mẹ luôn sợ mất đi những gì mình đang có.

NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, chủ một lò vịt quay trong Lên Hương. Ảnh: ĐPCC

Sự xuất hiện của Hồng Vân cũng tạo nên một điểm đáng chú ý khi nữ nghệ sĩ lần đầu đối đầu trên màn ảnh rộng với người bạn thân Hồng Đào. Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm, trong khi Hồng Vân hóa thân thành bà Sáu Vàng, chủ lò vịt quay. Hai nhân vật có những mâu thuẫn kéo dài từ quá khứ, tạo nên một trong những tuyến quan hệ quan trọng của bộ phim.

Với Hồng Vân, kết quả của Lên Hương vì thế đáng được nhìn trong cả chặng đường điện ảnh năm 2026. Trước đó, Nhà Mình Đi Thôi chỉ thu khoảng 14,2 tỷ đồng khi kết thúc hành trình phòng vé. Sau tác phẩm này, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Lên Hương và mang đến một hình tượng khác biệt hơn. Nếu Nhà Mình Đi Thôi cho thấy bài toán phòng vé vẫn là một thử thách với Hồng Vân, thì Lên Hương đã mang đến một kết quả tích cực hơn nhiều về mặt thương mại.

Điều đáng chú ý lúc này là Lên Hương chỉ còn cách mốc 100 tỷ khoảng 8 tỷ đồng. Trên lý thuyết, đây không phải khoảng cách quá lớn đối với một bộ phim đã có hơn 90 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, khi tốc độ bán vé đang giảm và số suất chiếu bị thu hẹp, mỗi tỷ đồng bổ sung trong giai đoạn này sẽ khó đạt được như những ngày đầu.

Lên Hương còn cách cột mốc 100 tỷ đồng khoảng 8 tỷ đồng, nhưng hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH doanh thu phòng vé ngày. Ảnh: Box Office

Bên cạnh đó, phòng vé tháng 10 đang có thêm nhiều lựa chọn mới. Trại Buôn Người vẫn duy trì sức bán tốt và được xem là một trong những đối thủ đáng chú ý của Lên Hương trong cuộc đua hiện tại. Những tác phẩm mới tiếp tục xuất hiện cũng khiến thời lượng trụ rạp của các phim ra mắt từ tháng 9 chịu thêm áp lực.

Dù vậy, Lên Hương vẫn còn một hướng tiếp cận thị trường khác khi bộ phim sẽ phát hành tại Mỹ từ ngày 9/10 với tên quốc tế Luck For Sale. Đây là bước mở rộng thị trường đáng chú ý sau khi tác phẩm đạt doanh thu tốt tại Việt Nam.

Với Lên Hương, chặng đường từ hơn 80 tỷ đồng lên khoảng 92 tỷ đồng cho thấy bộ phim đã có một hành trình thương mại đáng kể. Nhưng khi chỉ còn vài tỷ đồng để chạm mốc trăm tỷ, thử thách lại nằm ở khả năng duy trì sức hút trong bối cảnh phòng vé đã thay đổi. Nếu tiếp tục giữ được một lượng khán giả ổn định, cột mốc 100 tỷ vẫn là mục tiêu có thể hướng tới. Ngược lại, tốc độ giảm doanh thu hiện tại cho thấy bộ phim có thể cần thêm thời gian để hoàn tất chặng đường này.

Với NSND Hồng Vân, điều đáng chú ý hơn cả là Lên Hương đã mang đến một kết quả phòng vé khác biệt đáng kể so với dự án trước đó. Dù đang "hụt hơi" ở chặng cuối, bộ phim vẫn giúp nữ nghệ sĩ có thêm một dấu mốc thương mại đáng kể trong năm 2026, đồng thời cho thấy sức hút của những gương mặt kỳ cựu vẫn có thể tạo sự chú ý khi được đặt trong một câu chuyện và hình tượng phù hợp.