Không cứu được Trịnh Sảng

Khán giả nhớ đến Trịnh Sảng nhiều nhất có lẽ vẫn là Bối Vy Vy trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, bộ phim đưa cô và Dương Dương trở thành một trong những cặp đôi thanh xuân được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng gần 10 năm sau ngày tác phẩm lên sóng, vai diễn từng gắn chặt với tên tuổi Trịnh Sảng nay lại xuất hiện với một gương mặt hoàn toàn khác.

Ngày 24/9, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ trở lại trên Youku với tên mới Nhất Tiếu Khuynh Thành. Đáng chú ý, ê-kíp sử dụng công nghệ AI để thay toàn bộ hình ảnh gương mặt Trịnh Sảng trong vai Bối Vy Vy bằng gương mặt của nữ diễn viên Vương Chu Duyệt. Trong khi đó, phần cơ thể, chuyển động, lời thoại và các cảnh quay của Trịnh Sảng vẫn được giữ lại. Bộ phim đồng thời được nâng cấp lên chất lượng 4K.

Trịnh Sảng vai Bối Vy Vy trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Điều đáng nói, Bối Vy Vy từng không phải nhân vật được Trịnh Sảng yêu thích. Trong những chia sẻ trước đây, nữ diễn viên cho biết cô không thích hình tượng này vì cho rằng Bối Vy Vy quá hoàn hảo, mang nhiều màu sắc hư cấu và thiếu cảm giác đời thực. Trịnh Sảng từng bày tỏ sự yêu thích với những nhân vật gần gũi, có nhiều khuyết điểm và giống người thật hơn.

Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, chính nhân vật mà Trịnh Sảng từng không quá yêu thích lại trở thành vai diễn được khán giả nhớ đến nhiều nhất trong sự nghiệp của cô. Bối Vy Vy cũng là nhân vật giúp Trịnh Sảng tạo nên cặp đôi màn ảnh đình đám với Dương Dương, đưa Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên trở thành một trong những bộ phim thanh xuân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau nhiều năm, Bối Vy Vy vẫn có thể trở lại với khán giả, chỉ có điều người xem không còn được nhìn thấy gương mặt Trịnh Sảng. Dù vậy, sự trở lại của bộ phim vẫn tạo được hiệu ứng nhất định. Nhất Tiếu Khuynh Thành đạt hơn 5.000 điểm nhiệt trên Youku, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng độ hot phim truyền hình trong ngày sau khi phát sóng trở lại.

Trịnh Sảng bị AI thay mặt thành Vương Chu Duyệt, tên phim cũng đổi sang Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Thành tích này cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn còn, nhưng đồng thời tạo nên một nghịch lý cay đắng với Trịnh Sảng. Bộ phim có thể được cứu, nhân vật có thể được giữ lại, nhưng nữ diễn viên từng tạo nên Bối Vy Vy thì không còn xuất hiện trong phiên bản mới.

Từ một vai diễn từng đưa Trịnh Sảng lên đỉnh cao danh tiếng, Bối Vy Vy giờ đây vẫn tiếp tục sống trong ký ức khán giả bằng một gương mặt khác. Điều đặc biệt là dù từng không yêu thích nhân vật này, Trịnh Sảng lại không thể phủ nhận Bối Vy Vy chính là một trong những dấu ấn lớn nhất sự nghiệp.

Sau những ồn ào khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng tại showbiz Trung Quốc dừng lại, cơ hội trở lại màn ảnh chính thống của cô vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, tác phẩm nổi tiếng nhất của cô đã tìm được cách trở lại với khán giả mà không cần đến sự hiện diện của nữ chính năm nào. Bối Vy Vy vẫn còn đó, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn được xem lại, nhưng Trịnh Sảng đã bị thay thế ngay trong vai diễn để đời của mình.