Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Ý (AGCM) ngày 6/10 cho biết một số điều khoản trong hợp đồng của Suno có thể tạo ra sự mất cân bằng đáng kể giữa quyền và nghĩa vụ của người dùng.

Theo cơ quan này, Suno được trao quyền khá rộng để đơn phương thay đổi hợp đồng, dịch vụ và mức phí thuê bao mà không cần nêu lý do.

Ý điều tra Suno vì nghi ngờ các điều khoản dịch vụ gây bất lợi cho người dùng. Ảnh: Unsplash

AGCM cho rằng giấy phép mà người dùng cấp cho Suno có phạm vi quá rộng, đến mức bao gồm cả việc từ bỏ các quyền gắn với tư cách tác giả, điều có thể mâu thuẫn với luật bản quyền của Ý.

Đây là những quyền gắn trực tiếp với tư cách tác giả, chẳng hạn quyền được công nhận là người tạo ra tác phẩm và quyền bảo vệ tác phẩm khỏi những thay đổi làm ảnh hưởng đến nội dung hoặc danh dự của tác giả. Những quyền này khác với quyền khai thác và hưởng lợi từ tác phẩm.

Cơ quan quản lý cũng đặc biệt lưu ý đến các quy định về giải quyết tranh chấp. Theo AGCM, điều khoản của Suno yêu cầu người dùng giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài bắt buộc tại Mỹ, đồng thời từ bỏ quyền tham gia các vụ kiện tập thể.

Các điều khoản này cũng quy định bang Massachusetts là nơi có thẩm quyền duy nhất đối với những khiếu nại pháp lý liên quan.

AGCM cho biết cuộc điều tra sẽ tiếp tục được tiến hành trong thời gian tới. Cơ quan này dự kiến tổ chức một cuộc tham vấn trong những tuần tới để thu thập ý kiến từ các bên liên quan.

Các nhóm doanh nghiệp, phòng thương mại và hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng có thể tham gia quá trình tham vấn.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh các nền tảng AI tạo nội dung ngày càng được sử dụng rộng rãi, kéo theo nhiều tranh luận về quyền của người dùng, bản quyền và trách nhiệm của các công ty AI trong việc xây dựng điều khoản dịch vụ.