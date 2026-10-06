Ba đối thủ iPhone 18 Pro Max gây chú ý với pin tới 8.500 mAh, camera 200 MP

Sau nhiều năm “Pro Max” gắn chặt với dòng iPhone cao cấp nhất, cách đặt tên này đang xuất hiện ngày càng nhiều trên smartphone Trung Quốc.

Xiaomi 18 Pro Max, Vivo X500 Pro Max và OPPO Find X10 Pro Max không chỉ giống nhau ở tên gọi mà còn cho thấy một xu hướng mới: các hãng Android muốn cạnh tranh trực diện hơn bằng pin lớn, camera độ phân giải cao và cấu hình thuộc nhóm mạnh nhất thị trường.

Hình minh họa (AI).

“Pro Max” không còn là cách gọi riêng của iPhone

Thị trường smartphone cao cấp cuối năm 2026 đang xuất hiện một thay đổi khá dễ nhận thấy.

Xiaomi, Vivo và OPPO đều có những mẫu điện thoại mang hậu tố Pro Max, cách đặt tên vốn được người dùng quen thuộc qua iPhone trong nhiều năm.

Xiaomi đã sử dụng tên Pro Max từ thế hệ trước và tiếp tục với Xiaomi 18 Pro Max. Vivo lần đầu đưa X500 Pro Max lên vị trí cao nhất của X500 series, còn OPPO cũng chọn tên Find X10 Pro Max cho flagship mới thay vì chỉ sử dụng Pro hoặc Ultra như trước.

Sự thay đổi này diễn ra đúng thời điểm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã mở bán tại Việt Nam từ tháng 9.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tên gọi. Ba hãng Trung Quốc đang đồng thời tăng mạnh những thông số mà người dùng có thể nhìn thấy ngay: camera 200 MP, pin 7.800-8.500 mAh, chip sản xuất trên tiến trình 2 nm và các hệ thống chụp ảnh hợp tác với Leica, Zeiss hoặc Hasselblad.

Trong ba thiết bị, Xiaomi 18 Pro Max hiện có lộ trình vào Việt Nam rõ nhất.

Theo thông tin từ thị trường trong nước, Xiaomi có thể bán máy vào cuối tháng 10 hoặc muộn nhất trong nửa đầu tháng 11. Đây sẽ là lần đầu dòng Pro Max cao cấp của Xiaomi được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Xiaomi 18 Pro Max sử dụng màn hình chính 6,9 inch và tiếp tục duy trì màn hình phụ 2,9 inch ở mặt sau.

Màn hình nhỏ này nằm cạnh cụm camera và có thể dùng như kính ngắm khi chụp selfie bằng camera chính, hiển thị widget, thông báo hoặc điều khiển một số chức năng nhanh.

Xiaomi còn phát triển các thẻ ứng dụng cho màn hình phụ bằng AI, cho phép người dùng tạo những tiện ích nhỏ theo nhu cầu.

Bên trong máy là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, chip cao cấp mới của Qualcomm được sản xuất trên tiến trình 2 nm.

Điểm có thể tạo ra nhiều sự chú ý hơn lại nằm ở pin.

Xiaomi trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng 8.500 mAh, lớn hơn đáng kể so với mức 5.000 mAh từng phổ biến trên smartphone Android cao cấp vài năm trước.

Máy hỗ trợ sạc có dây 100 W, sạc không dây 50 W và sạc ngược không dây 27 W.

Hệ thống camera gồm camera chính 200 MP, tele tiềm vọng 200 MP và camera góc siêu rộng 50 MP, tiếp tục hợp tác cùng Leica.

Giá Xiaomi 18 Pro Max tại Trung Quốc khởi điểm ở nhóm flagship cao cấp và phiên bản dung lượng lớn có thể lên tới khoảng 9.999 nhân dân tệ. Giá chính hãng tại Việt Nam chưa được công bố.

Nếu mức giá cạnh tranh được giữ, pin 8.500 mAh và màn hình phụ sẽ là hai điểm Xiaomi có thể sử dụng để tạo khác biệt trước iPhone 18 Pro Max.

Vivo và OPPO đưa cuộc chiến camera lên 200 MP

Nếu Xiaomi gây chú ý bằng pin và màn hình phụ, Vivo X500 Pro Max tập trung nhiều hơn vào camera tele.

X500 Pro Max được giới thiệu tại Trung Quốc cuối tháng 9 và nằm trên X500, X500 Pro trong hệ thống sản phẩm của hãng.

Camera tele sử dụng cảm biến 200 MP với ống kính Zeiss APO, tiêu cự tương đương khoảng 85 mm. Vivo hướng hệ thống này tới những tình huống như chụp chân dung, biểu diễn sân khấu, thể thao và vật thể ở xa.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống ống kính chuyển đổi dành cho máy.

Phụ kiện tele Zeiss có thể đưa tiêu cự tương đương lên khoảng 200 mm hoặc thậm chí 400 mm với bộ chuyển đổi G2 Ultra, biến smartphone thành một thiết bị chụp xa chuyên dụng hơn.

Camera chính vẫn sử dụng cảm biến 50 MP kích thước lớn, kết hợp camera góc siêu rộng 50 MP.

X500 Pro Max cũng tập trung mạnh vào video với những chế độ quay tốc độ cao và hệ thống chống rung phục vụ người sáng tạo nội dung.

Máy sử dụng Dimensity 9600 Pro, chip 2 nm mới của MediaTek, với RAM từ 12 GB và bộ nhớ trong có thể đạt 1 TB.

Pin dung lượng khoảng 8.000 mAh trên cấu hình chính thức tại Trung Quốc, hỗ trợ sạc nhanh.

Giá khởi điểm của Vivo X500 Pro Max tại thị trường nội địa là 6.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 27 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi, chưa bao gồm chênh lệch về thuế và chính sách thị trường.

Nguồn tin trong nước cho biết Vivo có thể đưa X500 và X500 Pro Max về Việt Nam cuối năm nay. Giá và cấu hình chính hãng tại Việt Nam chưa được xác nhận.

OPPO Find X10 Pro Max lại đi theo cách tiếp cận khá quyết liệt hơn về thông số camera.

Cả ba camera chính ở mặt sau đều có độ phân giải 200 MP.

Camera góc rộng sử dụng cảm biến 200 MP kích thước 1/1,3 inch, khẩu độ f/1.5 và chống rung quang học.

Camera tele 200 MP có tiêu cự tương đương 70 mm, hỗ trợ chụp macro từ khoảng cách gần và chống rung quang học. Camera góc siêu rộng cũng sử dụng cảm biến 200 MP, trường nhìn 124 độ.

Toàn bộ hệ thống được tinh chỉnh cùng Hasselblad.

OPPO còn phát triển bộ ống kính tăng tiêu cự riêng dành cho Find X10 Pro Max, hướng tới người dùng chụp biểu diễn hoặc chủ thể ở xa.

Máy sử dụng Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, RAM tối đa 16 GB, bộ nhớ trong tối đa 1 TB.

Pin có dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 80 W và sạc không dây 50 W.

Find X10 Pro Max có màn hình OLED 6,78 inch với tần số quét thích ứng tối đa 120 Hz trong sử dụng thông thường và hỗ trợ 144 Hz ở một số kịch bản game.

Giá bán tại Trung Quốc khởi điểm khoảng 7.499 nhân dân tệ đối với một số cấu hình.

OPPO đã xác nhận Find X10 Pro Max sẽ được đưa ra các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 10, lịch mở bán và giá chính thức tại Việt Nam vẫn chưa được hãng công bố.

Vì vậy, nếu đặt ba sản phẩm cạnh nhau, Xiaomi hiện là cái tên có kế hoạch Việt Nam rõ hơn, Vivo ở mức có khả năng phân phối cuối năm, còn OPPO mới xác nhận chiến lược quốc tế.

Cuộc đua flagship đang chuyển từ “mỏng nhẹ” sang camera và pin lớn

Ba mẫu Pro Max cho thấy một thay đổi khá rõ trong cách các hãng Android định nghĩa smartphone cao cấp.

Vài năm trước, cuộc cạnh tranh thường xoay quanh việc máy mỏng hơn, màn hình sáng hơn hoặc chip nhanh hơn một vài phần trăm.

Đến cuối năm 2026, pin và camera đang trở thành hai mặt trận dễ nhìn thấy hơn.

Pin từ 7.800 đến 8.500 mAh trên flagship là một bước nhảy đáng kể so với chuẩn khoảng 5.000 mAh trước đây.

Công nghệ silicon-carbon giúp các hãng tăng mật độ năng lượng mà không làm kích thước pin tăng tương ứng, từ đó tạo ra smartphone có dung lượng lớn nhưng độ dày vẫn nằm ở mức có thể chấp nhận.

Đây có thể trở thành một lợi thế quan trọng trước iPhone, bởi thời lượng pin là thông số người dùng cảm nhận trực tiếp trong quá trình sử dụng.

Mặt trận thứ hai là camera.

Thay vì tăng số lượng ống kính, Vivo và OPPO đang tập trung mạnh hơn vào cảm biến lớn, camera tele độ phân giải cao và phụ kiện quang học.

Vivo chọn tele 200 MP kết hợp Zeiss; OPPO đưa 200 MP lên cả ba camera sau; Xiaomi sử dụng hai cảm biến 200 MP trên camera chính và tele.

Tuy nhiên, số megapixel lớn không tự động đồng nghĩa ảnh đẹp hơn.

Chất lượng cuối cùng còn phụ thuộc kích thước cảm biến, ống kính, chống rung, thuật toán xử lý, HDR và cách máy xử lý màu sắc trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Do đó, những thông số như “ba camera 200 MP” phù hợp để tạo chú ý ban đầu nhưng cần thử nghiệm thực tế trước khi kết luận thiết bị nào chụp tốt nhất.

Một thay đổi khác nằm ở chip.

Xiaomi chuyển sang Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi Vivo và OPPO sử dụng Dimensity 9600 Pro. Cả hai nền tảng cao cấp đều bước sang tiến trình 2 nm.

Ở thế hệ này, lợi ích đáng quan tâm không chỉ là điểm benchmark.

Các hãng chip tập trung nhiều hơn vào hiệu quả năng lượng, AI chạy trực tiếp trên thiết bị, xử lý ảnh và khả năng duy trì hiệu năng trong thời gian dài.

Điều này đặc biệt quan trọng khi camera điện thoại phải xử lý video 4K/8K, ảnh 200 MP và hàng loạt thuật toán AI gần như tức thời.

Việc ba thương hiệu Trung Quốc đồng loạt đưa “Pro Max” lên flagship cũng cho thấy một cuộc cạnh tranh khác: định vị thương hiệu.

Hậu tố này đã trở thành cách người tiêu dùng dễ hiểu để nhận biết model lớn, mạnh và đắt nhất trong một dòng sản phẩm.

Khi Xiaomi, Vivo và OPPO cùng sử dụng cách gọi tương tự, khoảng cách về cách định vị giữa flagship Android Trung Quốc và iPhone ngày càng thu hẹp.

Nhưng phần cứng mạnh chưa đảm bảo thành công tại Việt Nam.

Ở phân khúc trên 25-30 triệu đồng, người mua thường quan tâm nhiều tới hệ sinh thái, thời gian cập nhật phần mềm, giá trị bán lại, bảo hành và độ ổn định lâu dài.

Đây vẫn là những lợi thế quan trọng của Apple và Samsung.

Các hãng Trung Quốc vì vậy phải chứng minh rằng camera tốt hơn hay pin lớn hơn đủ giá trị để người dùng thay đổi lựa chọn trong phân khúc vốn có mức độ trung thành thương hiệu cao.

Nếu Xiaomi 18 Pro Max, Vivo X500 Pro Max và OPPO Find X10 Pro Max đều được phân phối chính hãng, mùa mua sắm cuối năm 2026 tại Việt Nam sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh flagship đông đúc hiếm thấy.

Và khi “Pro Max” không còn là cái tên gợi nhớ duy nhất tới iPhone, cuộc chiến tiếp theo sẽ không nằm ở hậu tố trên hộp máy mà ở câu hỏi thực tế hơn: chiếc điện thoại nào mang lại trải nghiệm xứng đáng nhất với mức giá trên 25 triệu đồng.