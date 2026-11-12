Diễn đàn 'Lắng nghe dân nói'

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và kết nối trực tuyến tới 36 điểm cầu các xã trên địa bàn. Chủ trì diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại biểu nhân dân 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong.

Tại diễn đàn, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu và nhân dân đã tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Các ý kiến tập trung xoay quanh nhóm vấn đề về phát triển nông - lâm nghiệp và sinh kế như: chủ trương, chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển cây sâm hàng hóa, hỗ trợ giống, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; giải pháp hỗ trợ liên kết tiêu thụ, chế biến nông sản và phân bổ nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở các xã biên giới. Người dân cũng kiến nghị xem xét việc Công ty Chè Tam Đường chậm thanh toán tiền thu mua chè; tăng cường giám sát các công trình thủy điện, thủy lợi ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của người dân.

Các ý kiến tham gia tại điểm cầu tỉnh.

Về đầu tư hạ tầng và đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đồng loạt, khắc phục tình trạng chồng lấn sổ đỏ giữa các hộ gia đình; đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường kết nối từ Tỉnh lộ 129 đến xã Hồng Thu; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn (từ đường mòn lên đường kiên cố), sửa chữa các tuyến đường bê tông đã xuống cấp, khắc phục các điểm sạt lở; đầu tư xây dựng cầu bê tông vào bản Phai Cát (xã Khổng Lào) và xây dựng kè ven suối kiên cố phục vụ sinh hoạt cộng đồng, lễ hội Then Kin Pang. Cử tri cũng phản ánh việc UBND tỉnh cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề bồi thường do lu nền làm nứt nhà dân thuộc dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Tân Uyên. Bên cạnh đó, các ý kiến còn quan tâm đến việc đầu tư điện lưới cho các hộ dân chưa có điện tại xã Hồng Thu, khắc phục các điểm "lõm sóng" viễn thông, đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, bản và hỗ trợ kinh phí cho các điểm trường còn thiếu lớp học, nhà ở bán trú, phòng làm việc của xã. Các đại biểu cũng nêu lên vấn đề chậm đầu tư xây dựng chợ Đoàn Kết để người dân có địa điểm kinh doanh buôn bán.

Người dân các điểm cầu tham gia ý kiến tại diễn đàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự và chuyển đổi số cũng được nhiều đại biểu quan tâm: đề nghị nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho thanh niên vùng cao, giải quyết vốn vay giải quyết việc làm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở và tháo gỡ khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Về công tác quản lý đô thị, cử tri đề nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho đội ngũ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh lắng nghe, tiếp nhận thông tin và giải đáp các ý kiến của người dân tại diễn đàn.

Đặc biệt, các đại biểu cũng kiến nghị về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở: mức phụ cấp đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận còn thấp và chưa được đóng bảo hiểm xã hội; xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ này tại các địa bàn rộng, khó khăn; đồng thời tăng mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, bản, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập có quy mô dân số và diện tích tăng lên.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trả lời ý kiến của người dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và những ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu và nhân dân. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, thu nhập và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; nhất là những vấn đề tồn tại kéo dài, được nhiều người quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và những ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu và nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh hoặc chuyển trách nhiệm qua lại; đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ nguyên nhân, hướng xử lý và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường đối thoại, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã cam kết sau đối thoại.

Ngay sau diễn đàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; công khai kết quả giải quyết để nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Qua đó, đưa tinh thần “Lắng nghe để hiểu dân, gần dân để hành động” trở thành chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.