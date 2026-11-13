Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2: Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên 2 trước ngày 15-11

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Lương chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng đến đâu, tổ chức tháo dỡ ngay đến đó để phục vụ thi công Dự án.

Khu vực ưu tiên số 2 có diện tích hơn 30ha, ảnh hưởng đến 79 hộ dân. Đến nay, có 47 hộ đã nhận tiền bồi thường. Công tác kiểm kê, lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được triển khai.

Cùng với đó, phường Vạn Xuân và các đơn vị liên quan đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư tổ chức tháo dỡ công trình, tài sản trên đất đối với những hộ đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của địa phương, các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu, trước ngày 15-11 phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên số 2.

Đồng chí yêu cầu, trước ngày 15-11, phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân còn lại thuộc khu vực ưu tiên số 2. Chủ đầu tư tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, khẩn trương tổ chức tháo dỡ các công trình, tài sản trên đất ngay sau khi hoàn thành việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với người dân. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai GPMB khu vực ưu tiên số 3, tuyệt đối không để “khoảng trống” trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ với tinh thần bàn giao mặt bằng đến đâu, tổ chức tháo dỡ đến đó, đồng chí Bùi Văn Lương khẳng định, mỗi diện tích đất được người dân đồng thuận bàn giao cần sớm được đưa vào triển khai dự án, phát huy hiệu quả thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Với tinh thần “phụng sự vì sự phát triển”, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức và các đơn vị liên quan nêu cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc, chủ động phối hợp, không quản ngại khó khăn, làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ khi cần thiết; quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án KCN Yên Bình 2 sớm được triển khai.