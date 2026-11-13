Quy hoạch chung đô thị bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tạo không gian phát triển mới

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày phương án Quy hoạch chung các đô thị tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, tổ chức không gian đô thị phù hợp với địa giới hành chính sau sắp xếp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch.

Quy hoạch xác định tầm nhìn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2050, với định hướng phát triển hệ thống đô thị đa cực, gắn kết các trục giao thông chiến lược, hành lang kinh tế và khu vực động lực phát triển.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, hướng tới đưa Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu dự Hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá tính khả thi và sự phù hợp của các phương án quy hoạch với quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực; đồng thời đề xuất những nội dung cần rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu quản lý, sử dụng đất hợp lý, nhất là đối với đất cây xanh, đất giáo dục, đất công cộng; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp, tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đối với những nội dung quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao sự chủ động của đơn vị chủ trì và các đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận.

Đồng chí cho rằng, bước đầu các phương án đã thể hiện sự nghiên cứu kỹ về đặc điểm, điều kiện phát triển của tỉnh, hướng tới xây dựng không gian đô thị tương xứng với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, quy hoạch cần thể hiện rõ hơn bản sắc, đặc trưng riêng của Thái Nguyên, trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế nổi bật như phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, hệ thống đường cao tốc, điều kiện tự nhiên, cảnh quan và nguồn nhân lực.

Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, tạo không gian và động lực mới cho phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các phương án, định hình các không gian phát triển phù hợp với định hướng phát triển.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, chủ động rà soát, đóng góp ý kiến đối với những nội dung thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; bảo đảm các phương án quy hoạch có tính khả thi, đồng bộ, chất lượng và tầm nhìn dài hạn. Cùng với đó, nghiên cứu, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.