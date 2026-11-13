Vĩnh Long: Phát động 40 ngày cao điểm dùng ứng dụng số để lập lại trật tự đô thị

Ngày 13/11, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đợt thi đua cao điểm trên nhằm phát huy vai trò của người dân trong công tác chỉnh trang đô thị, đồng thời đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng ứng dụng công nghệ, địa phương đặt trọng tâm vào hiệu quả giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, lấy mức độ hài lòng và kết quả xử lý kiến nghị của người dân làm thước đo.

Thông qua ứng dụng Smart Vĩnh Long, người dân có thể gửi thông tin, hình ảnh về các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Những phản ánh này sẽ được hệ thống tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của đợt thi đua là xác định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị và thời hạn giải quyết đối với mỗi phản ánh. Quá trình xử lý phải được theo dõi, cập nhật công khai trên hệ thống; kết quả không chỉ dừng lại ở báo cáo mà còn phải được kiểm chứng bằng hình ảnh, video thực tế trước và sau khi khắc phục.

UBND tỉnh Vĩnh Long đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cài đặt, sử dụng Smart Vĩnh Long. Việc triển khai phải bảo đảm thực chất, tránh chạy theo số lượng phản ánh hoặc thành tích hình thức; trách nhiệm của người đứng đầu cũng được đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện.

Người dân có thể phản ánh những tình trạng như vỉa hè bị chiếm dụng đỗ xe gắn máy.

Trong 40 ngày triển khai, người dân được khuyến khích tập trung phản ánh ba nhóm vấn đề chính. Đối với lĩnh vực môi trường, trọng tâm là các điểm tập kết, đổ rác tự phát, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định và những nguồn gây ô nhiễm tại khu dân cư.

Ở nhóm hạ tầng đô thị, các bất cập cần được ghi nhận gồm cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, mặt đường và vỉa hè xuống cấp, dây cáp viễn thông chằng chịt hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, nhóm trật tự và cảnh quan đô thị tập trung vào tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, biển hiệu và quảng cáo sai quy định cùng những hành vi gây ảnh hưởng đến không gian chung.

Không chỉ tiếp nhận thông tin từ cộng đồng, các địa phương còn phải chủ động rà soát, xác định những tuyến đường, khu vực công cộng và khu dân cư có nhiều bất cập để ưu tiên nguồn lực chỉnh trang. Mục tiêu là khắc phục những tồn tại kéo dài, hạn chế tình trạng xử lý riêng lẻ từng phản ánh mà chưa giải quyết được vấn đề tổng thể tại địa bàn.

Giao diện ứng dụng.

Kết thúc đợt thi đua, tỉnh sẽ tổ chức bình chọn, công nhận và biểu dương các “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”. Việc đánh giá dựa trên những tiêu chí như vệ sinh môi trường, cảnh quan thông thoáng, hạ tầng được duy trì ổn định và các kiến nghị của người dân được giải quyết triệt để.

Các kết quả thực hiện phải được cập nhật công khai trên ứng dụng, có hình ảnh hoặc video đối chứng để người dân theo dõi, giám sát. Những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình triển khai sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thông qua đợt thi đua, Vĩnh Long kỳ vọng biến ứng dụng số thành kênh tương tác thường xuyên giữa chính quyền và người dân, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, tạo chuyển biến cụ thể về môi trường sống và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.