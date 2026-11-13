Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo đó, Nghị định số 403/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 Nghị định số 52/2026/NĐ-CP ngày 2/2/2026. Cụ thể: Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 như sau:

“3a. Đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng), gồm: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đơn vị sự nghiệp khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương.”.

Sửa đổi khoản 5 như sau: Đảng ủy UBND tỉnh, thành phố, Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Đảng ủy ở cấp tỉnh).

Bên cạnh đó, Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 40a vào sau Điều 40 Nghị định số 52/2026/NĐ-CP như sau:

“Điều 40a. Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

1. Thẩm quyền trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản:

a) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này) trong các trường hợp sau:

Trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Khoán kinh phí sử dụng tài sản; Khai thác tài sản; Điều chuyển; bán; thanh lý; tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản; Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

b) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định:

Giao tài sản do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản có quyết định thu hồi do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

Điều chuyển tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương, địa phương khác quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có liên quan; sang doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sang doanh nghiệp của Đảng theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn của Đảng tại doanh nghiệp; sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; sang quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đề nghị của cơ quan quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

Thu hồi tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án xử lý, khai thác tài sản có quyết định thu hồi;

Chuyển giao tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về UBND cấp tỉnh quản lý, xử lý.

c) Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định việc khai thác, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản đối với tài sản tại đơn vị mình.

d) Cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này) quyết định:

Bán đối với tài sản tại đơn vị mình có nguyên giá dưới 250 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

Thanh lý tài sản tại đơn vị mình có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

Tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị mình;

Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi có giá trị dưới 10 triệu đồng từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.