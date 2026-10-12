Điện Biên khép lại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Tối 11/10, tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy và PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Bộ VHTT&DL, tặng hoa cho các tập thể tham gia ngày hội.

Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, đồng thời tạo không gian để các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, những nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông được giới thiệu rộng rãi đến nhân dân và du khách.

Đánh thức sức sống văn hóa truyền thống

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức, nổi bật là trình diễn nghệ thuật khèn Mông, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu nghề thủ công và trưng bày, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc. Các môn thể thao dân tộc cũng góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Mỗi hoạt động mang đến một góc nhìn sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào Mông, từ nghệ thuật trình diễn, trang phục, nghề thủ công đến phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là dịp để các nghệ nhân thể hiện tài năng, mà còn tạo điều kiện để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân trao truyền các giá trị truyền thống đến với thế hệ trẻ.

Không dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh bản sắc, Ngày hội còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa đồng bào Mông với các dân tộc anh em. Không gian giao lưu cởi mở giúp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hiệu quả trong bảo tồn di sản, phát triển đời sống văn hóa cơ sở và khai thác tiềm năng du lịch gắn với bản sắc dân tộc.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia tích cực vào ngày hội.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao các giải thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong các nội dung văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Riêng Liên hoan nghệ thuật quần chúng có 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Ngày hội.

Điểm nhấn của chương trình bế mạc là chương trình nghệ thuật “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa”, khép lại những ngày hội sôi nổi trong không khí đoàn kết, phấn khởi.

Cao Bằng đăng cai Ngày hội lần thứ V

Tại lễ bế mạc, tỉnh Cao Bằng chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V năm 2031.

Đại diện tỉnh Cao Bằng nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V.

Phát biểu nhận cờ, bà Hà Nhật Lệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, bày tỏ vinh dự khi địa phương được lựa chọn đăng cai; đồng thời khẳng định sẽ kế thừa kinh nghiệm từ kỳ Ngày hội tại Điện Biên, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương chuẩn bị chu đáo, hướng tới tổ chức sự kiện trang trọng, an toàn, thiết thực và giàu bản sắc.

Tiết mục văn nghệ đêm Bế mạc ngày hội

Cao Bằng là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nơi đồng bào Mông chiếm khoảng 11,6% dân số toàn tỉnh. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng được gìn giữ qua các thế hệ, gắn với đời sống sinh hoạt và phong tục tập quán đặc trưng.

Thành công của Ngày hội tại Điện Biên tiếp tục khẳng định văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố niềm tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.