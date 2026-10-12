Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver (Canada) tham gia tổ chức Triển lãm Du lịch quốc tế Vancouver 2026

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver tham gia tổ chức Triển lãm Du lịch quốc tế Vancouver lần thứ 9. (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver)

Triển lãm Du lịch quốc tế Vancouver được tổ chức thường niên tại Trung tâm Hội nghị Vancouver (Vancouver Convention Centre), là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất khu vực miền Tây Canada.

Năm nay, triển lãm đánh dấu chặng đường 9 năm tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước, quy tụ hơn 200 đơn vị tham gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm cơ quan xúc tiến du lịch, hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các hãng tàu du lịch, thu hút một số lượng lớn lượt khách tham quan.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn

Tổng Lãnh sự quán luôn nhấn mạnh, Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc. (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver)

Tại triển lãm, gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Thông qua các ấn phẩm, hình ảnh và video quảng bá, cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã trực tiếp giới thiệu tới du khách về các điểm đến nổi bật của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, cố đô Huế, TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc... cùng nền văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú và con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Trao đổi với khách tham quan, Tổng Lãnh sự quán luôn nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc, đồng thời mong muốn ngày càng nhiều người dân Canada nói chung và tỉnh bang British Columbia nói riêng đến khám phá, trải nghiệm Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán cũng thông tin tới công chúng và doanh nghiệp sở tại về các chính sách tạo thuận lợi cho du khách quốc tế của Việt Nam, trong đó có việc cấp thị thực điện tử (e-visa) với thời hạn tới 90 ngày, giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần cho công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đường bay thẳng giữa Vancouver và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp việc đi lại giữa hai nước ngày càng thuận tiện.

Công tác Ngoại giao Văn hóa - Dấu ấn văn hóa Việt trên sân khấu triển lãm

Góp phần làm phong phú chương trình của triển lãm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã mang đến tiết mục múa biểu diễn nghệ thuật trên nền nhạc ca khúc “Hello Việt Nam”. Tiết mục duyên dáng, giàu cảm xúc đã khắc họa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, mến khách, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của đông đảo khách tham quan, góp phần lan tỏa tình cảm và sự quan tâm của bạn bè Canada và quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Các đại biểu nữ duyên dáng với trang phục áo dài Việt Nam và nón lá. (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver)

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Bên lề triển lãm, Tổng Lãnh sự Phan Kiều Thu và cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã trao đổi với các doanh nghiệp, công ty lữ hành và đại lý du lịch tỉnh bang British Columbia, tìm hiểu nhu cầu, xu hướng du lịch của người Canada, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thêm các sản phẩm, tour tuyến đến Việt Nam. Nhiều khách tham quan gian hàng Việt Nam bày tỏ quan tâm tới Việt Nam như một điểm đến mới mẻ, giàu bản sắc và có chi phí hợp lý; nhiều người cho biết đã hoặc đang có kế hoạch đến Việt Nam trong thời gian tới.

Việc tham gia Triển lãm Du lịch quốc tế Vancouver 2026 nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và xúc tiến du lịch của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver trong năm 2026, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam tại khu vực miền Tây Canada, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Canada.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada)