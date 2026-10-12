Từng bước hình thành Ngân hàng giai điệu và Bản đồ âm nhạc Việt Nam

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, thanh âm là sự sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên và con người, là sự giao cảm đặc biệt giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với cuộc sống.

Mỗi người dân, với những trải nghiệm, cảm xúc và tình yêu của riêng mình, đều có thể gửi gắm vào một giai điệu, một câu hát, góp phần làm giàu đời sống âm nhạc dân tộc. Để khơi dậy sức sáng tạo ấy trong toàn dân, Bộ VHTTDL phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026, với mong muốn mỗi người đều có thể tham gia sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa những thanh âm của cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ phát động.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL cũng đồng thời kêu gọi mỗi người hãy bắt đầu từ những việc làm giản dị ngay hôm nay: học thêm một điều mới về âm nhạc, ghi lại một thanh âm của quê hương, chia sẻ một câu hát hoặc thử sáng tạo một giai điệu của riêng mình.

Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng; phát hiện và giới thiệu những giai điệu, âm thanh, tác phẩm và câu chuyện âm nhạc xuất phát từ đời sống thực tế; phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ; đồng thời góp phần quảng bá các giá trị âm nhạc Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ban tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Chương trình hướng tới hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về giai điệu, âm thanh và tác phẩm âm nhạc phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa; kết nối cộng đồng sáng tạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông qua quá trình tiếp nhận, định danh, tuyển chọn và giới thiệu sản phẩm, chương trình từng bước hình thành Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, tạo nguồn tài nguyên phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá, sáng tạo và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Ban tổ chức trao đổi thông tin chi tiết về chương trình.

Chương trình gồm ba cấu phần được triển khai đồng bộ trên nền tảng số. Trong đó, “Đố vui Thanh âm Việt Nam” là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến cung cấp kiến thức về giai điệu, ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản âm nhạc và đời sống âm nhạc Việt Nam.

Với “Cảm nhận Thanh âm Việt Nam”, người tham gia gửi video ngắn thể hiện cảm nhận, câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn về một giai điệu, một bài hát, một làn điệu hoặc đời sống âm nhạc Việt Nam.

Trong khi đó, “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” tiếp nhận các sản phẩm sử dụng âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam làm chất liệu sáng tạo. Người tham gia được khuyến khích sáng tác, phối khí, thu âm, hát, chơi nhạc cụ, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp âm thanh với hình ảnh, video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác. Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào Ngân hàng Thanh âm Việt Nam, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 dành cho công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam; không giới hạn độ tuổi và nghề nghiệp. Chương trình bắt đầu từ ngày 12/10 - 30/11. Công tác chấm chung khảo sẽ được thực hiện sau ngày 30/11. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.