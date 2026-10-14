Atletico thắng đẹp MU: 'Quỷ đỏ' gục ngã sau 49 giây

MU không trụ nổi 1 phút

Đầy uy lực và có những thời điểm chơi rực rỡ, Atletico Madrid giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này trước một MU thiếu ổn định, không đủ sắc bén để tạo khác biệt trong những khoảng thời gian làm chủ trận đấu.

Một phần nguyên nhân là Jan Oblak có 3 pha cứu thua những tình huống tưởng chừng chắc chắn thành bàn.

Barrios ghi bàn mở tỷ số ở giây 49. Ảnh: Diario AS

Atletico phá vỡ thế cân bằng ngay từ phút đầu tiên. Họ thực hiện pha bóng ấy với sự chính xác như được đo bằng thước, cùng nhịp phối hợp chuẩn xác đến từng thời điểm.

Trước tiên, các học trò Diego Simeone chấp nhận mạo hiểm triển khai bóng từ phần sân nhà để thoát khỏi sức ép khó chịu của MU. Sau khi bóng hai lần đi qua chân Oblak, Cuti Romero chuyền cho Lee Kang-in.

Cầu thủ Hàn Quốc tăng tốc thoát khỏi người theo kèm ở vòng tròn giữa sân, rồi đưa bóng vượt qua hàng thủ để Baena băng lên theo hành lang của một số 10.

Ở góc vòng cấm, Baena thể hiện đúng phẩm chất của số áo mình mang: giả động tác rồi chờ Pablo Barrios lao lên. Cú dứt điểm chéo góc của tiền vệ này hướng vào lưới, nhưng bóng mất thêm một chút thời gian mới vượt qua vạch vôi vì Lammens chạm được tay, còn Heaven không thể cản lại.

Khi ấy, trận đấu mới trôi qua 49 giây, trở thành bàn thua sớm thứ 3 mà MU phải nhận trong kỷ nguyên Champions League.

Ngoài đường biên, Michael Carrick đứng bất động, dường như không thể tin đội bóng của mình đã gục xuống và thủng lưới ngay trong đợt tấn công đầu tiên của Atletico.

MU lấy lại thế trận nhờ sức mạnh thể chất của các cầu thủ và nhãn quan của Bruno Fernandes. Ngay lần đầu tiền vệ Bồ Đào Nha kết nối với Mbeumo, chân sút Cameroon dễ dàng vượt Cuti Romero.

Đối mặt Oblak, Mbeumo tung cú sút chìm, đưa bóng đi theo đường cong hiểm hóc. Mũi giày của thủ môn Slovenia tạo nên pha cứu thua kỳ diệu.

Baena như một ông chủ ở giữa sân. Ảnh: Diario AS

Rashford cũng gây nguy hiểm bằng một pha đột phá, nhưng đường đưa bóng vào của anh không tìm được người dứt điểm. Đó là tình huống nổi bật nhất của anh trong hiệp một. Sau đó, Llorente bắt bài và luôn giành phần thắng mỗi khi hai người đua tốc độ.

Sức mạnh tuyến giữa

Oblak tiếp tục phải trổ tài sau một pha bật tường chớp nhoáng của MU, xuất phát từ tình huống mất bóng quá dễ dàng của Cuti Romero. Trung vệ Argentina chơi xuất sắc nhưng đôi khi cũng đầy mạo hiểm.

Dẫu vậy, chính những phẩm chất ấy giúp anh gây dựng sự nghiệp, trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự Argentina, đội tuyển vô địch rồi giành ngôi á quân ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Hai đội thay nhau nắm thế chủ động, nhưng khi Atletico kiểm soát trận đấu, họ tạo cảm giác triển khai bóng thanh thoát hơn. Điều đó có sự đóng góp từ trận đấu hay nhất của Cardoso trong vai trò tiền vệ trụ, khi Koke vắng mặt vì mẹ qua đời.

Bên cạnh Cardoso là Barrios và Baena. Số 10 Atletico lại có một trận đấu xuất chúng: một quân tốt cần mẫn khi không có bóng, một vị vua khi bóng trong chân.

Baena làm người xem thích thú với những pha khống chế và chuyền bóng, đồng thời tiếp tục cho thấy sự ăn ý với Grimaldo - người có cú sút phạt đưa bóng trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

MU chịu sức ép lớn trong phần cuối hiệp 1. “Quỷ đỏ” thậm chí để Cardoso ghi một bàn đẹp, kết thúc pha luân chuyển bóng mạch lạc của Atletico. Tuy nhiên, VAR xác định bóng đã chạm tay Llorente.

Sau giờ nghỉ, Barrios duy trì sự mạnh mẽ và sắc bén. Anh băng lên bên phải rồi chuyền chéo vào vòng cấm, để Julian Alvarez vô lê một chạm trúng cột dọc.

Lookman ấn định kết quả cho Atletico. Ảnh: Diario AS

Bàn thắng tiếp tục ngoảnh mặt với tiền đạo Argentina. Anh làm việc cần mẫn, di chuyển để giúp bộ máy tấn công vận hành trơn tru, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chấm dứt những tiếng huýt sáo từ một bộ phận CĐV Atletico.

Khán giả chủ nhà có một phen thót tim khi Cuti Romero không giành được bóng trong tình huống tranh chấp sát biên. Đường chuyền bổng của Tielemans đưa Bruno Fernandes vào thế đối mặt Oblak, tung cú lốp bóng sượt sát cột dọc ra ngoài.

HLV Simeone đưa ra thay đổi để tăng thể lực, với Jonathan David và Lookman xuất hiện. Người đầu khiến Yoro bị truất quyền thi đấu, người sau hạ Lammens ấn định kết quả 2-0.

“Giờ là lúc chúng tôi phải đoàn kết để vượt qua khó khăn này”, Carrick kêu gọi theo cách quen thuộc. Chiếc ghế của ông đang lung lay dữ đội.