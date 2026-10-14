Dịch Ebola: Số ca mắc tại CHDC Congo tăng mạnh

Nhân viên y tế tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 12/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Số liệu Bộ Y tế CHDC Congo công bố ngày 13/10 cho thấy, nước này ghi nhận tổng cộng 9.066 ca mắc Ebola. Tỷ lệ tử vong lên tới khoảng 48,3%. Riêng trong đợt cập nhật mới nhất, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 88 ca mắc. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài các cơ sở điều trị, làm gia tăng lo ngại về khả năng phát hiện và kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Dịch bệnh hiện đã ảnh hưởng đến 65 khu vực y tế thuộc 7 tỉnh của CHDC Congo, chủ yếu ở miền Đông và miền Bắc. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây thiệt hại về người nhiều nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Trung Phi này. Xét trên phạm vi toàn cầu, quy mô dịch ở CHDC Congo hiện chỉ đứng sau đợt bùng phát Ebola khiến hơn 11.000 người tử vong tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 12/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, công tác ứng phó đang gặp nhiều trở ngại. Tình trạng xung đột giữa lực lượng chính phủ và nhóm vũ trang M23 tại miền Đông khiến việc vận chuyển nhân lực, thuốc men và trang thiết bị y tế đến các khu vực xa xôi trở nên khó khăn. Sự thiếu tin tưởng của một bộ phận người dân đối với lực lượng y tế, cùng những thông tin sai lệch về dịch bệnh, cũng cản trở việc truy vết người tiếp xúc và triển khai các biện pháp phòng dịch.

Tình hình còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch lan sang các nước láng giềng. Tuần trước, Kenya ghi nhận trường hợp mắc Ebola nhập cảnh từ CHDC Congo. Bệnh nhân là công dân Kenya từng sinh sống tại CHDC Congo, đi qua Uganda trước khi tới thủ đô Nairobi và tử vong tại đây. Uganda cũng từng ghi nhận 20 ca mắc bệnh và 2 trường hợp tử vong trong năm nay, trước khi được tuyên bố hết dịch vào tháng 8.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bối cảnh đó, các cơ quan y tế đang chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả vaccine đối với chủng Ebola Bundibugyo tại CHDC Congo trong những tuần tới. Theo ông Chikwe Ihekweazu, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thử nghiệm này là một trong những bước đi nhằm bổ sung công cụ ứng phó với chủng virus hiện chưa có vaccine được cấp phép.

Diễn biến dịch bệnh cho thấy việc kiểm soát dịch Ebola tại CHDC Congo không chỉ phụ thuộc vào năng lực y tế mà còn gắn chặt với tình hình an ninh, khả năng tiếp cận cộng đồng và sự phối hợp xuyên biên giới. Việc tăng cường giám sát dịch tễ, truy vết người tiếp xúc, bảo đảm nguồn lực cho các cơ sở điều trị và củng cố niềm tin của người dân được xem là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế đà lây lan của dịch bệnh.