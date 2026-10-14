Nhật Bản: Tranh cãi liên quan đến phân bổ ngân sách, một bộ trưởng từ chức

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 14/10, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Kazuo Yana đã đệ đơn từ chức sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến phát biểu về phân bổ ngân sách và những nghi vấn vi phạm luật bầu cử.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng Takaichi tại Văn phòng Thủ tướng tối 14/10, Bộ trưởng Yana cho biết đã chủ động quyết định từ chức nhằm tránh tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động thảo luận tại Quốc hội và công tác điều hành ngành nông nghiệp. Ông cũng bày tỏ ý định xin lỗi những người có liên quan vì các rắc rối xảy ra.

Quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Yana liên tiếp đối mặt với những cáo buộc liên quan đến hoạt động chính trị tại địa phương.

Cụ thể, tại một cuộc họp ở tỉnh Tochigi hồi tháng 5/2026, ông từng tuyên bố đã giảm mạnh ngân sách đường bộ dành cho những địa phương có lãnh đạo không ủng hộ mình trong cuộc bầu cử Hạ viện trước đó. Mặc dù sau đó đã rút lại phát biểu và phủ nhận việc can thiệp cắt giảm ngân sách, ông Yana vẫn vấp phải nhiều chỉ trích.

Ngoài ra, ông Yana còn bị cáo buộc có dấu hiệu vi phạm Luật Bầu cử Nhật Bản khi tổ chức xe buýt đưa đón miễn phí những người ủng hộ trong các cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2024 và tháng 2/2026.

Thủ tướng Sanae Takaichi xác nhận đã tiếp nhận đơn từ chức và thừa nhận trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Yana. Dự kiến, người kế nhiệm ông Yana sẽ được công bố vào ngày 15/10./.