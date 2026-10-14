Iran lần đầu xác nhận tàu chìm do trúng thủy lôi

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hãng thông tấn IRNA (Iran) ngày 14/10 dẫn thông tin từ IRGC cho biết đã xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn dữ dội sau khi con tàu va vào thủy lôi. Tàu đã chìm vào sáng 14/10 sau khi đám cháy bùng phát mạnh hơn.

Truyền thông Iran đưa tin rằng con tàu trúng thủy lôi khi đang di chuyển trên tuyến đường bị coi là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Hải quân IRGC kêu gọi các tàu thuyền và ngư dân địa phương hết sức thận trọng khi di chuyển trong khu vực để tránh va chạm với container đang trôi nổi trên mặt nước sau vụ việc.

Theo truyền thông Israel, đây là lần đầu tiên Iran xác nhận về việc tàu bị chìm do va trúng thủy lôi trong thời gian xảy ra xung đột. Hiện có rất ít thông tin chi tiết về con tàu, bao gồm cả số phận của thủy thủ đoàn.

Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền không được đi qua eo biển Hormuz nếu chưa có sự chấp thuận của họ. Quân đội Mỹ đang hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz theo lộ trình gần bờ biển Oman hơn.