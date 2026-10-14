Mỹ chuẩn bị thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn tại Greenland

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Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump không tiết lộ chi tiết về kế hoạch thăm dò cũng như thời điểm cụ thể triển khai các hoạt động này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Greenland có tiềm năng dầu mỏ đáng kể, đặc biệt là nguồn dầu dễ dàng khai thác.

“Các chuyên gia nhận định rằng trữ lượng dầu mỏ dễ dàng khai thác tại đây lớn hơn rất nhiều so với hầu hết mọi vùng đất khác trên thế giới”, ông Trump viết.

Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington, Đan Mạch và Greenland đang tìm cách giải quyết những căng thẳng liên quan đến tương lai của hòn đảo. Tháng trước, ba bên đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng sau nhiều lần ông Trump đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực và giàu tài nguyên khoáng sản.

Bên cạnh tiềm năng khai thác tài nguyên, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Greenland đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và đối phó với các mối đe dọa quân sự trong tương lai.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào Mỹ đều sẽ phải đi qua Greenland, nơi lực lượng phòng thủ của chúng tôi sẽ thường xuyên đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác mà thậm chí con người còn chưa nghĩ ra”, ông Trump viết.

Thỏa thuận được Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký kết hồi tháng trước cũng mở rộng vai trò của quân đội Mỹ tại hòn đảo này, tạo điều kiện để Washington xây dựng thêm hai căn cứ quân sự mới và thúc đẩy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Vòm Vàng” (Golden Dome) do ông Trump đề xuất.

Tuy nhiên, thỏa thuận đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland, cũng như quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo. Đây được xem là những nội dung quan trọng trong bối cảnh Washington gia tăng sự quan tâm đối với Greenland cả về phương diện an ninh và khai thác tài nguyên.

Greenland nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, có vị trí quan trọng đối với các hoạt động quân sự, giám sát và cảnh báo sớm trước những mối đe dọa tiềm tàng nhằm vào Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, hòn đảo còn được quan tâm nhờ tiềm năng dầu khí và nguồn khoáng sản, trong đó có các loại khoáng sản quan trọng đối với những ngành công nghiệp công nghệ cao.

Việc ông Trump đồng thời đề cập đến kế hoạch thăm dò tài nguyên và nhu cầu tăng cường phòng thủ tại Greenland cho thấy Washington tiếp tục đặt trọng tâm vào khu vực này trong chiến lược an ninh và lợi ích kinh tế tại Bắc Cực.