Ông Netanyahu bác bỏ ý định tái tấn công Iran trước thềm bầu cử Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Iran không được tấn công Israel. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quân đội Israel ngày 14/10, khi được hỏi về khả năng tiến hành tấn công phủ đầu cũng như cáo buộc từ các đối thủ chính trị rằng nhà lãnh đạo Israel đang tìm cách đẩy Israel vào đối đầu quân sự trước bầu cử, ông Netanyahu nói: “Điều đó không thuận lợi cho chúng tôi, cũng chẳng có ích gì”.

Ông Netanyahu không tiết lộ thêm về khả năng Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran sau bầu cử, cũng như nội dung các cuộc thảo luận gần đây giữa ông và Washington về Iran. Israel và Iran không giao tranh trực tiếp kể từ tháng 6.

Ông Netanyahu cũng chia sẻ với Đài phát thanh Quân đội rằng Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir sẽ không đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ kế tiếp, trong trường hợp khối các đảng do ông Netanyahu lãnh đạo giành chiến thắng.

Những phát biểu của Thủ tướng Netanyahu về vấn đề Iran được đưa ra một ngày sau khi Kênh 12 (Israel) đưa tin ông đã hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động hành động đối đầu với Iran trước thềm cuộc bầu cử tại Israel vào ngày 27/10 và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ một tuần sau đó.

Về phần Tổng thống Donald Trump, ông khẳng định rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.