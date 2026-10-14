Hơn 900 UAV Ukraine hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga

Hơn 900 UAV của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này phải tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, từ tối 13/10 đến sáng 14/10, tổng cộng 493 máy bay không người lái (UAV) đã hướng về thủ đô Nga, trong đó 180 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thành phố.

Trong khi đó, mối đe dọa từ UAV buộc 4 sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky phải tạm ngừng hoạt động. Riêng sân bay Vnukovo đóng cửa hơn 8 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 902 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng thông tin liên lạc trên khắp Ukraine. Chiến dịch sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và UAV tấn công tầm xa, nhắm vào các cơ sở được cho là hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, các mục tiêu được Nga công bố bao gồm nhà máy nhiệt điện Darnytska (CHP-4), Kiev CHP-5 và trung tâm dữ liệu ATM Ukrsibbank. Moscow cho rằng các cơ sở này có liên quan đến hoạt động cung cấp điện cho các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và thu thập thông tin tình báo.

Ở Kharkiv và khu vực lân cận, Nga cho biết đã tấn công các nhà máy nhiệt điện Kharkiv CHP-5 và Zmiivska, vốn được cho là cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Không quân Ukraine sau đó xác nhận Nga đã phát động cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn từ 18h ngày 13/10 theo giờ Kiev, sử dụng tổng cộng 167 vũ khí, gồm 39 tên lửa các loại và 128 UAV.

Về phía Ukraine, số tên lửa được sử dụng bao gồm Iskander-M, KN-23, S-400, Zircon và Onyx. Trong khi đó, các UAV gồm dòng Geran cùng nhiều loại UAV khác như Gerbera và Italmas.

Phía Ukraine nhận định Nga đã triển khai đồng thời nhiều loại vũ khí từ nhiều hướng, trong đó có số lượng lớn tên lửa đạn đạo nhắm vào các cơ sở năng lượng.

Tính đến 9h sáng 14/10, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 119 mục tiêu, gồm 4 tên lửa và 115 UAV, tương đương khoảng 90% số UAV tấn công được sử dụng.

Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ của phía Ukraine, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vẫn được ghi nhận tại 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 8 địa điểm.

Hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự tại Ukraine, đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.