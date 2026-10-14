Hé lộ kế hoạch mới của Nga và Mỹ, có thể diễn ra trước cuối năm 2026

Nga và Mỹ có thể đàm phán song phương trước khi năm 2026 kết thúc. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn RIA đưa tin, theo ông Ryabkov, Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc về vấn đề Ukraine. Nhà ngoại giao này cho biết các cuộc tiếp xúc song phương không phải là vô ích và Moscow vẫn có những đề xuất dành cho Washington, nhưng không tiết lộ nội dung trao đổi.

Liên quan khả năng nối lại đàm phán ba bên, ông Ryabkov cho biết, hiện chưa có kế hoạch cụ thể. Theo ông, triển vọng đạt tiến triển phụ thuộc đáng kể vào việc các bên có ảnh hưởng đến Kiev gây sức ép như thế nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, Moscow tiếp tục ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine, song cho rằng những lực lượng muốn tiếp tục giao tranh chưa sẵn sàng với phương án này.

Trong khi đó, một nguồn tin trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/10 cho biết, Ankara sẵn sàng để Istanbul làm địa điểm tổ chức các cuộc tham vấn Nga-Mỹ về những vấn đề còn bất đồng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, Moscow và Washington chưa đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra tổ chức cuộc gặp.

Tháng 4/2025, Nga và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul nhằm khôi phục đầy đủ hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước. Sau cuộc tham vấn, hai bên trao đổi công hàm xác nhận các cam kết tạo điều kiện duy trì dịch vụ ngân hàng và tài chính cho các cơ quan đại diện ngoại giao, đồng thời bảo đảm việc Nga đóng góp ngân sách cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.