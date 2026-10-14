Hé lộ số lượng tên lửa Kh-BD tầm bắn tới 6.500km của Nga

Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) vừa công bố một báo cáo do Tiến sĩ Siddharth Kaushal chủ biên, trong đó nói về kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga và các phương tiện mang đầu đạn, trong đó nhắc đến tên lửa hành trình Kh-BD.

Trong tài liệu này, các chuyên gia đặc biệt chú ý đến tên lửa hành trình tầm xa Kh-BD hay "Izdeliye 506 - Sản phẩm" có tầm bắn lên tới 6.500 km, dự kiến ​​sẽ được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược loại Tu-95MS và Tu-160M.

Theo Viện RUSI, Nga đang gặp khó khăn trong việc hiện thực hóa Dự án máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA, được kỳ vọng sẽ thay thế Tu-95MS và Tu-160, vì vậy họ cần phải tìm cách nâng cao khả năng chiến đấu của oanh tạc cơ thế hệ cũ.

Tên lửa hành trình Kh-BD với tầm bắn được tuyên bố lên tới 6.500 km rõ ràng đáp ứng được yêu cầu này. Tuy nhiên do kích thước lớn hơn so với Kh-101, Kh-BD cần được sửa đổi trước khi tích hợp vào máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160.

Theo Tiến sĩ Kaushal, tên lửa Kh-BD đáng sợ đến mức Không quân Nga có thể sử dụng nó để tấn công trực tiếp lãnh thổ Mỹ nếu xảy ra xung đột, đủ sức vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện có và tiềm năng. Khu vực phóng được dự đoán là đảo Alexandra Land ở vùng Viễn Bắc.

Tuy vậy Nga cũng gặp phải vấn đề không nhỏ về bảo mật, khi Mỹ đã tìm ra cách theo dõi quá trình chuẩn bị cho các máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160 trước một cuộc tấn công tên lửa.

Chính vì vậy nếu đột nhiên xảy ra nguy cơ xung đột hạt nhân trực tiếp, Nga sẽ đối diện viễn cảnh bị NATO tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ không quân chiến lược Engels và Olenya, từ đó vô hiệu hóa khả năng phóng tên lửa hành trình liên lục địa.

Tiếp theo là thông tin về vũ khí, lần đầu tiên sự xuất hiện của tên lửa hành trình Kh-BD được nhắc đến trong nội bộ nước Nga là vào mùa thu năm 2023.

Tại thời điểm đó, họ chỉ cho biết phương tiện mang loại tên lửa này sẽ là các máy bay ném bom Tu-160M/M2 hiện đại hóa, và Kh-BD ngoài tầm bắn 6.500 km, còn khác biệt so với Kh-101 về kích thước.

Sang tới mùa thu năm 2025, ấn phẩm Militarnyi của Ukraine đã công bố một số tài liệu mật bị rò rỉ của Nga, trong đó cho biết lực lượng không quân chiến lược sẽ nhận được 16 quả Kh-BD trong giai đoạn 2024 và 2026, mỗi tên lửa trị giá 4,5 triệu USD.

Nếu các đợt giao hàng nói trên đã được hoàn thành thì hiện tại Không quân Nga đã có kho dự trữ 32 tên lửa hành trình tầm xa Kh-BD.