Địa chỉ tin cậy của người dân

Bà Phùng Thị Vẽ (65 tuổi) ở xã Cam Lộ thường đến BVĐK khu vực Đông Hà khám và chữa bệnh. Và đó không phải là trường hợp cá biệt khi nhiều người dân ở các khu vực lân cận khác như Gio Linh, Triệu Phong… vẫn tìm đến đây.

Bà Vẽ cho hay: “Tôi chọn BVĐK khu vực Đông Hà vì một số người từng khám và chữa bệnh ở đây giới thiệu rằng cơ sở vật chất bệnh viện khang trang, bác sĩ khám và điều trị nhiệt tình, chu đáo. Tôi cũng đã nhiều lần đến đây và thấy đúng như vậy”. Chị Phạm Thạch Thảo, quê ngoại ở Đông Hà hiện đang làm việc tại Hà Nội cũng đã gửi lời cảm ơn đến phòng khám nha khoa và bác sĩ của BVĐK khu vực Đông Hà sau đợt nghỉ phép về nhà điều trị răng.

Bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Hà - PXD

Bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn, Phó Giám đốc BVĐK khu vực Đông Hà chia sẻ: “Những năm gần đây, bệnh viện chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng về mọi mặt, từ cơ sở vật chất cho đến trang, thiết bị và chuyên môn cũng như y đức, thái độ trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trong và ngoài địa bàn. Bệnh viện làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật, đó cũng là cải cách hành chính để phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn. Nhiều bệnh nhân khi ra viện đã xúc động cảm ơn hoặc viết thư ghi nhận bệnh viện và đội ngũ thầy thuốc”.

Trong 9 tháng năm 2026, BVĐK khu vực Đông Hà tiếp tục duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận. Tổng số lượt người khám chữa bệnh đến thời điểm này là gần 66.000 lượt, so với cùng kỳ năm 2025 tăng hơn 6.000 lượt, trong đó ngoại trú hơn 8.000 lượt, so với cùng kỳ 2025 tăng gần 2.100 lượt; lượt điều trị nội trú là hơn 5.000 lượt, so với cùng kỳ 2025 giảm 82 lượt.

Bệnh viện triển khai công tác khám, điều trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BVĐK khu vực, duy trì hoạt động các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh kịp thời. Công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT), kết hợp YHCT và y học hiện đại tiếp tục được triển khai, góp phần đa dạng hóa phương pháp điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Hoạt động phẫu thuật, thủ thuật được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh. Bệnh viện chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, tuân thủ các quy định về quy trình kỹ thuật, quy chế bệnh viện, quy trình chăm sóc và theo dõi người bệnh; thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, tiếp nhận và xử trí các trường hợp bệnh nặng, bệnh cấp cứu theo quy định.

Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Hà chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn để phục vụ chăm sóc và điều trị cho người bệnh - Ảnh: P.X.D

Bệnh viện tiếp tục xây dựng, rà soát và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến chỉ định nhập viện điều trị nội trú nhằm bảo đảm việc tiếp nhận người bệnh phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị và sử dụng nguồn lực bệnh viện. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng hồ sơ bệnh án, chỉ định dịch vụ kỹ thuật và chi phí khám chữa bệnh.

Theo bác sĩ Hoàng Quốc Vũ, Giám đốc BVĐK khu vực Đông Hà, trong 3 tháng cuối năm, BVĐK khu vực Đông Hà tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân; đồng thời thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, bảo đảm hoạt động bệnh viện ổn định, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

"Chúng tôi đề xuất được quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết bị y tế đã sử dụng lâu năm. Nhiều thiết bị được đầu tư từ các năm 2005-2013 nay đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu, chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện cao. Một số thiết bị chuyên môn chưa có nguồn kinh phí ổn định để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.

Cơ sở vật chất tại một số khu vực đã được sử dụng nhiều năm, cần được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Việc tìm kiếm linh kiện thay thế đối với các thiết bị cũ gặp nhiều khó khăn do hãng sản xuất đã ngừng cung cấp hoặc không còn đại diện bảo hành chính thức. Hy vọng những đề xuất này sẽ sớm được giải quyết”, bác sĩ Hoàng Quốc Vũ chia sẻ.