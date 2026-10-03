Hội nghị giao ban kiểm đếm và đôn đốc tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các sở, ngành; Công an tỉnh; nhà thầu thi công…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Hiện nay, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng và theo dõi 53 dự án xây dựng trường học các xã biên giới tại 7 tỉnh: Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi. Trong đó, Bộ Công an giao công an các tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án và đôn đốc chỉ đạo, theo dõi UBND các tỉnh thực hiện 28 dự án. Đối với 21 dự án khởi công trong năm 2025, đến nay có 11 dự án đã hoàn thành 100% và đón học sinh vào ở nội trú để vận hành thử nghiệm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, vận hành các trang thiết bị mới lắp đặt; 6 dự án khối lượng hoàn thành trung bình đạt trên 90%, dự kiến sẽ hoàn thành 100% trong tháng 9/2026; 3 dự án tại Tuyên Quang khối lượng hoàn thành đạt 70%, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 và tháng 11/2026; 1 dự án khối lượng hoàn thành dự án đạt 63%, dự kiến sẽ hoàn thành 100% trước 31/12/2026.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ tiến độ thực hiện các dự án; những khó khăn, vướng mắc gặp phải và đề xuất giải pháp thực hiện đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11/11 xã biên giới. Trong đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ đầu tư 10/11 trường.

Đến thời điểm này, 5 trường khởi công năm 2025 đã kịp khánh thành và khai giảng đồng loạt. Công tác tuyển sinh và ổn định ăn, ở cho học sinh đã thực hiện tại 4/5 trường và đi vào nền nếp, cơ bản ổn định. Với 6 trường khởi công năm 2026 thì có 2/6 trường có tiến độ vượt trội, dự kiến có thể hoàn thành trước 4 tháng (trước ngày 30/4/2027). Còn lại 4 trường đang tập trung triển khai san nền, bắt đầu thi công các móng nhà.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị công an các tỉnh, các địa phương tiếp tục xác định việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong đó, bám sát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc, tăng cường phối hợp giữa các chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành liên quan, bảo đảm công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Với các trường đã có học sinh vào học thì cần quan tâm việc chăm lo cho học sinh, nhất là đảm bảo chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Qua đó, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố thế trận an ninh, quốc phòng tại địa bàn biên giới.