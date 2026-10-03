Nam bộ gia tăng mưa những ngày tới

Các ổ mây dông đối lưu đang hình thành ở Nam bộ chiều 3-10. Ảnh chụp lại màn hình radar thời tiết của Cục Khí tượng - thủy văn, lúc 15 giờ

Theo cơ quan khí tượng, dải hội tụ nhiệt đới là vùng khí quyển trong đó có các luồng gió hội tụ, đưa lượng ẩm lớn lên cao, tạo điều kiện hình thành vùng mây đối lưu. Khi dải hội tụ hoạt động mạnh ở Nam bộ, mưa dông trong khu vực có xu hướng tăng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ ngày 5-10, ở Nam bộ, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7-10, mưa rào và dông gia tăng.

Mưa to trong chiều tối 1-10 khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua phường Tân Định, TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trên sông Đồng Nai, mực nước tại trạm Tà Lài đang lên chậm. Lúc 7 giờ ngày 3-10, mực nước tại trạm là 112,25m. Đến 13 giờ cùng ngày, mực nước tăng lên 112,32m (trên báo động 1). Trong 24 giờ tới, dự báo mực nước tại trạm này dao động mức báo động từ 1 đến 2.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và gió mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.