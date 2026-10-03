Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 4/10/2026

Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục để có thể thông xe vào dịp 10/10. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối khu vực phía Nam Hà Nội, góp phần giảm áp lực giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.