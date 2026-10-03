Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao

Theo báo cáo của Đảng ủy xã, trong 9 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 16 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; số hóa hồ sơ đảng viên đạt 38%; hoàn thành việc sắp xếp mô hình các chi bộ thôn và đảng bộ trường học trực thuộc.

Đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản phẩm tăng 5%; diện tích lúa đạt 849 ha, sản lượng 5.968,3 tấn, đạt 101,20% kế hoạch; các loại cây trồng khác tiếp tục được duy trì ổn định; tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,3%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 21,5 tỷ đồng, bằng 224,22% kế hoạch năm. Địa phương thu hút 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức đăng ký khoảng 450 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị trong 9 tháng; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn bị chu đáo công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về kinh tế - xã hội, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; chủ động phòng, chống thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2026 - 2027; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách…