Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' đến thân nhân liệt sĩ

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đến thân nhân các liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các quân nhân đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 19-9-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 4 quân nhân đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tại Kho KV2 gồm: Đại tá Lương Thanh Khang, Phó chủ nhiệm kho về Kỹ thuật, Kho KV2; Thượng tá QNCN Nguyễn Đăng Quyền, Phó đội trưởng, Đội Cần vụ - Bốc xếp; Trung tá QNCN Nguyễn Thanh Tùng, Nhân viên, Đội Cần vụ - Bốc xếp; Thiếu tá QNCN Vũ Chiến Khu, Nhân viên lái xe, Ban Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các quân nhân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân các liệt sĩ. Sau nghi lễ trang trọng trao bằng Tổ quốc ghi công, đoàn công tác đã đến các gia đình thắp hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường thăm hỏi thân nhân các liệt sĩ.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn trao quà tặng thân nhân liệt sĩ.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tôn vinh công lao, đóng góp, sự hy sinh của các quân nhân vì sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.