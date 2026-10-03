Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Lương Thanh Khang tại xã Vân Nham

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ dự buổi lễ

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền xã Vân Nham cùng người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ.

Các đại biểu, người dân và thân nhân mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ Lương Thanh Khang phát biểu tại buổi lễ

Liệt sĩ Lương Thanh Khang mang cấp bậc Đại tá, nguyên là Phó Chủ nhiệm Kho về Kỹ thuật, Kho KV2, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Kho KV2, Cục Quân khí.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình liệt sĩ Lương Thanh Khang

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình liệt sĩ Lương Thanh Khang. Ngay sau phần nghi lễ chính thức, đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình thắp hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ liệt sĩ.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho đại diện gia đình liệt sĩ Lương Thanh Khang

Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tôn vinh công lao, đóng góp và sự hy sinh của các liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện không chỉ khẳng định sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì bình yên của đất nước mà qua đó còn góp phần bồi đắp, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.