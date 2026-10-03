Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành 'ngọn cờ tư tưởng đúng đắn' ở cơ sở

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đất nước sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang vững bước vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, thời cơ mới, thách thức mới, với mục tiêu tất cả vì hòa bình, ổn định và phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; quyết tâm xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành công bước đầu, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn, mở ra những không gian mới, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược đã xác định nhiều giải pháp có tính bệ phóng, đột phá, được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đang được toàn hệ thống chính trị quyết liệt triển khai với tinh thần hành động cao.

“Đây chính là những điều kiện mới hết sức thuận lợi để Hội Cựu Công an nhân dân, thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia tăng sự đóng góp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực hiệu quả. Hội viên Hội Cựu Công an phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng Công an để quản lý tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Hội Cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, truyền thống Công an nhân dân cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược an ninh quốc gia đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng, các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu Công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Thường trực Trung ương Hội còn cần có các chương trình, nội dung giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tốt ở các trường học, các xã, các phường, các đặc khu, đặc biệt là ở những địa bàn đang còn khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải chăm lo xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi hội viên cựu Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người Công an cách mạng, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ Công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập và noi theo.