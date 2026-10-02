Đi xa để mang 'thế giới' trở về
Vượt qua hơn 113.000 hồ sơ ứng tuyển từ khắp toàn cầu, cô gái người Quảng Trị Hoàng Kim Ngân, hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu đại diện của tuổi trẻ Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026, tổ chức tại Liên bang Nga. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với Kim Ngân về trải nghiệm đặc biệt này.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/emagazine/202610/di-xa-de-mang-the-gioi-tro-ve-c9a3484/