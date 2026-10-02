Đi xa để mang 'thế giới' trở về

Sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi, đối với tất cả các môn thi ở Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không còn là hành vi đơn lẻ của một vài cá nhân. Khi gian lận được tổ chức ngay tại nơi tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh xuất sắc của tỉnh, câu hỏi đặt ra là: Phía sau vụ việc có bóng dáng của căn bệnh thành tích?