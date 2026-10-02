Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7): Nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ lái xe

Trong thời gian tập huấn, học viên được bồi dưỡng các nội dung: Huấn luyện chiến thuật ngành, kỹ thuật lái xe ứng dụng cơ bản; phương pháp sửa chữa, khắc phục một số hư hỏng nhỏ thường gặp trên phương tiện; kỹ thuật cứu kéo phương tiện khi bị sa lầy và các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn trong quá trình cơ động...

Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa khắc phục một số hỏng hóc thông thường.

Thượng tá Trần Văn Quý, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 77 cho biết, đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe tác chiến; rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hành quân; củng cố, cập nhật kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện xe - máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bồi dưỡng nội dung lý thuyết tại lớp tập huấn.

Trong tập huấn, đơn vị tập trung kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết và thực hành, lấy thực hành kỹ thuật lái xe, xử lý tình huống làm trọng tâm. Nội dung được tổ chức từ cơ bản đến nâng cao, sát thực tế nhiệm vụ, chú trọng kỹ năng cơ động, khắc phục hư hỏng thông thường và cứu kéo phương tiện khi sa lầy. Đồng thời, đơn vị tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, duy trì nghiêm quy định về công tác an toàn. Qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng và khả năng làm chủ phương tiện của đội ngũ lái xe, góp phần bảo đảm an toàn người và phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.