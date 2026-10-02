34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc sẽ được tuyên dương tại 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui”.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội đồng xét chọn giáo viên chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. (Ảnh: BTC)

Thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình đã tiếp nhận 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử. Đây là những thầy cô tiêu biểu đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Từ 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu được đề cử, Hội đồng xét chọn chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn 34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội và 156 thầy cô tuyên dương tại địa phương.

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, thành phố Huế. Giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc sẽ được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Theo kế hoạch, chương trình tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến được tổ chức trong tháng 11/2026 tại Thủ đô Hà Nội, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các giáo viên tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương tại Hà Nội sẽ nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà của Ban Tổ chức.

Đối với các giáo viên được tuyên dương tại địa phương, phần thưởng gồm Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và quà tặng từ Ban Tổ chức.

Hành trình School Tour 2026 “Lớp học reo vui” được triển khai tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành phố. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh hoạt động tuyên dương, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 “Lớp học reo vui” tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tại mỗi điểm trường, Ban Tổ chức sẽ gặp gỡ, thăm hỏi và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.