ĐBSCL: Thiếu sách giáo khoa, nhiều học sinh 'chữa cháy' bằng sách photo

Kệ sách giáo khoa tại một cửa hàng sách trên địa bàn phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) hết sạch, chỉ còn vài quyển sách tham khảo. ẢNH: TUẤN QUANG

Sau nhiều lần đi lục lội tại các nhà sách nhưng vẫn không mua đủ một bộ SGK lớp 2 cho con học, anh H.V.T. (xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) quyết định mượn sách giáo khoa của bạn đứa con học cùng lớp ra tiệm photo 2 quyển bài tập Toán và Tiếng Anh lớp 2 cho con học. “Khi con đi học về nhà nói lại bị nhắc nhở vì thiếu sách giáo khoa. Dù thầy cô không có gay gắt trong chuyện này nhưng thấy việc con thiếu sách cũng gặp bất tiện trong học tập. Vì vậy, trước mắt photo sách cho con học. Khi nào mua có sách thì bỏ quyển photo”, anh H.V.T. chia sẻ.

Phụ huynh, học sinh tìm mua sách giáo khoa tại một nhà sách trên đường Ngô Quyền (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau)

Ghi nhận tại một số trường cho thấy, tình trạng thiếu SGK hiện nay chủ yếu xảy ra ở một vài đầu sách. Việc này gây bất tiện cho học sinh trong quá trình học tập, nhất là khi chuẩn bị bài, tự học hoặc làm bài tập tại nhà. Chị Uyên Phương, một phụ huynh có con học lớp 2 trên địa bàn phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), cho biết, không nghĩ là việc mua SGK giờ lại khó như vậy, chạy hết các nhà sách để mua 3 đầu SGK còn thiếu cho con mà không có. Đến các nơi bán đều được báo không có sách hoặc đang chờ bên cung ứng chuyển về. Bí quá cháu phải năn nỉ bạn cho xem ké ở lớp, khi về nhà thì mượn luân phiên để học bài, làm bài tập.

Năm học này, Trường THCS - THPT Phan Văn Hòa (xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long) có gần 3.000 học sinh. Hiện việc cung ứng giáo giáo khoa cơ bản ổn định. Dù vậy, vẫn còn thiếu một vài đầu sách ở lớp 6 và lớp 10. Bà Đặng Ngọc Trinh, Quyền Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Phan Văn Hòa thông tin, nhà trường đã 2 lần cung ứng sách giáo giáo khoa theo danh sách đặt hàng. Hiện nhà trường đang tiếp tục rà soát từng học sinh, xác định cụ thể tên sách còn thiếu để tổng hợp nhu cầu và có phương án hỗ trợ. Đối với những trường hợp chưa có sách, nhà trường cho học sinh mượn SGK từ nguồn sách thư viện.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 30-9, toàn tỉnh vẫn còn thiếu 3.880 quyển, chủ yếu tập trung ở một số đầu sách cấp THPT. Ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long thông tin, ngành giáo dục đang phối hợp với các đơn vị cung ứng để nhanh chóng bổ sung số SGK còn thiếu.

Tương tự, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, cuối tháng 9-2029, sở đã hoàn tất công tác phối hợp với các đơn vị cung ứng để bổ sung gần 10.000 bản SGK còn thiếu cho các em học sinh. Vì vậy, đã đáp ứng cơ bản nhu cầu SGK cho các em. Vì vậy, tại thời điểm này, tình trạng thiếu SGK trên địa bàn thành phố không đến nỗi nghiêm trọng như các địa phương khác.

Giải thích về việc thiếu SGK, đại diện các Sở GD-ĐT tại đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, một số đơn vị trường còn e ngại, chưa chủ động trong việc đăng ký, đặt sách, đặc biệt là khi có thông tin cấp phát, hỗ trợ SGK. Từ đó, dẫn đến việc triển khai kế hoạch in ấn, phát hành SGK chưa sát với nhu cầu thực tế tại các trường trên địa bàn. Ngoài ra, về phía phụ huynh xuất phát từ tâm lý trông chờ chính sách hỗ trợ, miễn phí SGK của thành phố nên cũng thiếu chủ động, đến cận đầu năm học thì mới đi tìm mua, tạo áp lực lớn lên cung ứng.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, đến cuối tháng 9, trên địa bàn tỉnh còn 59 cơ sở giáo dục với 26.443 học sinh chưa có đủ sách, tổng số thiếu 101.988 bản. Trước tình trạng này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị Sở GD-ĐT cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cục bộ và xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn sách ổn định.Không để tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa trong quá trình học.

Thông tin về nguồn cung SGK, ông Phạm Chí Mẫn, Phó Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Vĩnh Long cho biết, công ty đã chuyển SGK đến các trường theo đơn đặt hàng. Một số đầu sách đang tiếp tục được bổ sung và giao về trường. Tại hệ thống cửa hàng của công ty, hiện khoảng 90% đầu sách đã có đầy đủ, chỉ còn thiếu một số ít. Công ty đang tiếp tục đặt hàng, tiếp nhận sách in mới để bổ sung.