Chuyển đổi số và STEM tạo nền tảng đổi mới giáo dục ở Hưng Yên

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 2/10, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và giáo dục STEM đáp ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW trong ngành Giáo dục Hưng Yên giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự hội nghị có ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên; các Phó Giám đốc Sở; Trung tá Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Viettel Hưng Yên; ông Tống Viết Trung, Giám đốc Công ty CP Giải pháp Giáo dục số Geleximco (Tập đoàn Geleximco), cùng đại diện các đơn vị liên quan và trưởng các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên.

Ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

Số hóa toàn diện giáo dục

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Bùi Văn Quyền, Phó Giám đốc Viettel Hưng Yên cho biết, trong thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều nội dung trong thỏa thuận hợp tác toàn diện, tập trung vào xây dựng hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin và phát triển các nền tảng phục vụ quản lý, dạy học.

Viettel đã triển khai đường truyền Internet tốc độ cao tại các cơ sở giáo dục và Sở GD&ĐT, hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh.

Cùng với hạ tầng, nhiều hệ thống số được triển khai đồng bộ trong toàn ngành như cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý nhà trường (SMAS 4.0), tuyển sinh đầu cấp, bồi dưỡng thường xuyên (ETEP), hồ sơ sổ sách giáo dục điện tử (eDoc), học bạ số, quản lý và điều hành tác nghiệp, đánh giá mức độ chuyển đổi số và quản lý học, quản lý học và thi trực tuyến (K12Online).

Đáng chú ý, hệ thống hồ sơ, sổ sách giáo dục đã được triển khai tại hơn 600 cơ sở giáo dục các cấp, góp phần giảm hồ sơ giấy, hỗ trợ lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu thuận tiện hơn.

Trong năm học 2025–2026, gần 300.000 học bạ số tại các cơ sở giáo dục được phát hành thành công, đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa hồ sơ học tập.

Các nền tảng quản lý, dạy học trực tuyến cũng được duy trì, giúp ngành Giáo dục có thể tổ chức đào tạo, hội họp, tập huấn và dạy học trực tuyến với số lượng người tham gia lớn, đồng thời hỗ trợ điểm danh, cập nhật tài liệu và kết luận cuộc họp.

Trung tá Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Viettel Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Viettel phối hợp cung cấp giải pháp chữ ký số mysign theo chương trình ưu đãi riêng ngành giáo dục cho hơn 38 nghìn cá nhân, tổ chức, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt;...

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế. Việc khai thác cổng thông tin điện tử tại một số cơ sở giáo dục chưa hiệu quả; số lượng tin, bài còn hạn chế do phần lớn trường chưa có nhân sự chuyên trách quản trị hệ thống.

Việc triển khai một số hệ thống quản lý nhà trường và kết nối dữ liệu tuyển sinh giữa các nền tảng chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân được xác định liên quan đến quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới trường học và sự phối hợp giữa các đơn vị chưa được cụ thể hóa bằng kế hoạch, lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng.

Đưa STEM đi vào chiều sâu, phát huy năng lực học sinh

Đối với giáo dục STEM, ông Tống Viết Trung, Giám đốc Công ty CP Giải pháp Giáo dục số Geleximco, cho biết sau hội thảo về chuyển đổi số và giáo dục STEM, AI được tổ chức trong tháng 8, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác và bước đầu triển khai một số nội dung tại các cơ sở giáo dục.

Trọng tâm là khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên và nhu cầu triển khai giáo dục STEM; tư vấn chương trình phù hợp với từng cấp học, bám sát Chương trình GDPT và điều kiện thực tế của địa phương.

Theo đó, giáo dục STEM được định hướng triển khai thông qua bài học các môn học, chủ đề liên môn, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, lập trình và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, học sinh được hình thành tư duy khoa học, tư duy thiết kế kỹ thuật, năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác và sáng tạo.

Một nội dung được nhấn mạnh là việc xây dựng phòng STEM không chỉ dừng ở đầu tư trang thiết bị. Mô hình phòng học cần xuất phát từ chương trình và hoạt động giáo dục, bảo đảm thiết bị được khai thác thường xuyên, giáo viên có năng lực tổ chức hoạt động và học sinh có cơ hội thực hành.

Ông Tống Viết Trung - Giám đốc Công ty CP Giải pháp Giáo dục số Geleximco phát biểu tại hội nghị.

Hai bên cũng đã phối hợp tập huấn giáo dục STEM cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung vào xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm; đồng thời hướng dẫn quản lý, bảo quản và khai thác thiết bị.

“Giá trị của phòng STEM không nằm ở số lượng thiết bị được trang bị mà ở việc giáo viên sử dụng hiệu quả, học sinh được thực hành thường xuyên và hoạt động STEM được đưa vào kế hoạch giáo dục lâu dài của nhà trường”, ông Tống Viết Trung nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên với Viettel Hưng Yên và Công ty CP Giải pháp Giáo dục số Geleximco; đồng thời, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả mà Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên với và các đơn vị đã đạt được.

Phát biểu kết luận, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong triển khai chuyển đổi số và giáo dục STEM thời gian qua.

Theo ông Phạm Đồng Thụy, chuyển đổi số trong ngành Giáo dục phải hướng đến những kết quả cụ thể, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tạo thuận lợi cho cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh.

Đối với các nhiệm vụ thời gian tới, ngành Giáo dục Hưng Yên xác định chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục; lấy người học và nhà giáo làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hiệu quả và chất lượng phục vụ làm mục tiêu.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là thực hiện nguyên tắc dữ liệu “cập nhật một lần, sử dụng nhiều lần”, hạn chế việc yêu cầu cung cấp lại thông tin, nhập lại dữ liệu hoặc thực hiện báo cáo trùng lặp.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các đơn vị phối hợp tiếp tục rà soát những nhiệm vụ đã thực hiện, những nội dung còn vướng mắc để có phương án tháo gỡ; đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bên trong các nhiệm vụ có liên quan đến nhiều hệ thống, nhà cung cấp.

Giai đoạn 2026–2030, ngành Giáo dục Hưng Yên tiếp tục ưu tiên các nhiệm vụ chuyển đổi số và giáo dục STEM theo hướng đồng bộ, thực chất, có trọng tâm, gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.