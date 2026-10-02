Hưng Yên đưa chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo đi vào thực chất

Quang cảnh buổi sơ kết. (Ảnh Mai Tú)

Về cơ sở hạ tầng thông tin, trong năm qua Viettel Hưng Yên đã triển khai mỗi cơ sở giáo dục trên địa bàn đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao (cấp địa chỉ IP tĩnh) tài trợ cước thuê bao hằng tháng hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh toàn ngành.

Viettel Hưng Yên triển khai cổng thông tin điện tử cho các cơ sở giáo dục, hệ thống bảo đảm liên thông từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến cơ sở giáo dục, giúp ngành giáo dục có kênh thông tin chính thống toàn ngành. Trong quá trình ứng dụng, các đơn vị đã và đang khai thác hiệu quả, số bài viết năm sau chất lượng và nhiều hơn năm trước.

Đại diện Viettel Hưng Yên báo cáo kết quả hợp tác trong 1 năm qua. (Ảnh Mai Tú)

Về hệ thống quản lý nhà trường, đơn vị triển khai tài trợ hệ thống SMAS 4.0 cho toàn bộ các cơ sở giáo dục theo nội dung thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Dữ liệu cập nhật thường xuyên, đầy đủ, đồng bộ từ cấp trường đến cấp sở lên Bộ Giáo dục và Đào tạo và liên thông, kế thừa sang các hệ thống khác như: Bồi dưỡng thường xuyên (ETEP), TEMIS, quản lý học và thi trực tuyến, đánh giá chuyển đổi số (DTI), tuyển sinh đầu cấp, học bạ số, quản lý hồ sơ sổ sách giáo dục điện tử...

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên trao đổi, thảo luận về kết quả hợp tác. (Ảnh Mai Tú)

Đối với hệ thống hồ sơ sổ sách giáo dục điện tử, Viettel phối hợp triển khai tại hơn 600 cơ sở giáo dục các cấp. Hệ thống hỗ trợ ngành giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tất cả các loại hồ sơ, sổ sách thay thế cho hồ sơ giấy; bảo đảm yêu cầu của công tác lưu trữ, tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc sử dụng, bảo quản hồ sơ sổ sách giấy.

Qua tổng hợp của Viettel Hưng Yên, năm học 2025-2026, gần 300.000 học bạ số tại các cơ sở giáo dục phát hành thành công lên cơ sở dữ liệu học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống bảo đảm quy trình, nghiệp vụ, quy định về chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số theo Quyết định 3016/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu kết luận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong triển khai chuyển đổi số và giáo dục STEM thời gian qua.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy nhấn mạnh, chuyển đổi số trong ngành giáo dục phải hướng đến những kết quả cụ thể, giải quyết những vấn đề thực tiễn. (Ảnh Mai Tú)

Ông Phạm Đồng Thụy nhấn mạnh, chuyển đổi số trong ngành giáo dục phải hướng đến những kết quả cụ thể, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tạo thuận lợi cho cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh.

Đối với các nhiệm vụ thời gian tới, ngành giáo dục Hưng Yên xác định chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục; lấy người học và nhà giáo làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hiệu quả và chất lượng phục vụ làm mục tiêu.

Đại diện Công ty cổ phần Giải pháp Giáo dục số Geleximco chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình giáo dục STEM. (Ảnh Mai Tú)

Một trong những yêu cầu được đặt ra là thực hiện nguyên tắc dữ liệu “cập nhật một lần, sử dụng nhiều lần”, hạn chế việc yêu cầu cung cấp lại thông tin, nhập lại dữ liệu hoặc thực hiện báo cáo trùng lặp.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các đơn vị phối hợp tiếp tục rà soát những nhiệm vụ đã thực hiện, những nội dung còn vướng mắc để có phương án tháo gỡ; đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bên trong các nhiệm vụ có liên quan đến nhiều hệ thống, nhà cung cấp.