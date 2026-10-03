Mưa 30 phút, vườn hoa 8.000 m2 ở Đà Lạt hoang tàn

Cảnh vườn hồng hàng nghìn m2 ở Đà Lạt bị lũ vùi lấp Mưa lớn khiến nước từ suối Đankia về nhanh, cuốn bùn đất vào các nhà vườn ở phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng). Một số hộ mất trắng hàng nghìn m2 hoa vào chiều 2/10.

Chiều 2/10, mưa lớn trút xuống khu vực phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Nước từ suối Đankia về nhanh, nhiều nhà vườn không kịp trở tay.

Chỉ trong khoảng 30 phút mưa, gần 3.000 m2 hoa hồng vừa ghép của ông Hoàng Văn Liệu, ở cuối suối Đankia, bị dòng nước cuốn theo phù sa và vùi lấp gần như hoàn toàn.

"Cây mới lên khoảng 10 cm, đang đâm mầm thì bị vùi hết", ông Liệu xót xa nói.

Ngay sau khi nước rút, ông Liệu cùng một số nhân công bắt tay dọn lại khu vườn. Bùn đất và phù sa phủ trên mặt luống, nhiều cây hoa hồng bị đổ, dập hoặc nằm lẫn dưới lớp bùn. Nhóm gom cây hư, gạt bùn và kiểm tra từng gốc còn khả năng sống để giữ lại phần có thể phục hồi, cứu được khoảng 80% cây trồng.

Gần như mất trắng

Vườn hoa của anh Nguyễn Ngọc Hùng cũng nằm gần suối ở khu vực Lang Biang. Gia đình có khoảng 8 sào hoa hồng, tương đương 8.000 m2. Sau đợt ngập, phần diện tích bị nước tràn qua gần như không còn giữ được lứa hoa đang chăm sóc.

"Mưa lũ thế này nhà tôi coi như mất trắng, tiêu tốn tiền tỷ", anh Hùng nói với Tri Thức - Znews.

Theo anh Hùng, sau khi phục vụ thị trường 8/3, nhiều nhà vườn bắt đầu chuẩn bị cho những đợt hoa tiếp theo, trong đó có mùa 20/10. Một cây hồng phải mất khoảng tháng từ lúc xuống giống, ghép mắt, nuôi mầm đến khi cho cành thương phẩm.

Những cây đang có nụ hoặc chuẩn bị vào lứa cắt hoa lại càng có giá trị. Bình thường, hoa hồng tại vườn có thể đạt khoảng 3.000-4.000 đồng/cành trong một đợt thu hoạch, tùy diện tích và giống. Giá bán cũng dao động theo thời điểm, có lúc khoảng 6.000-7.000 đồng/bông.

Nhưng sau khi nước rút, việc trước mắt không còn là tính sản lượng.

"Phải cắt sát gốc, rồi chăm lại từ đầu", anh Hùng nói.

Vườn hồng nhà anh Hùng bị ngập phù sa sau khi nước lũ rút chiều 2/10. Ảnh: NVCC.

Theo anh Hùng, sau khi nước rút, những cây còn khả năng sống phải được cắt bỏ phần thân bị dập, thối, làm sạch bùn đất quanh gốc rồi tiếp tục theo dõi. Nhà vườn cũng sử dụng phân bón, thuốc và các chế phẩm hỗ trợ để cây "thải độc", kích rễ và phục hồi sau thời gian ngâm nước. Tuy nhiên, những gốc bị ngâm quá lâu, bộ rễ hư hại hoặc bị phù sa vùi kín thì rất khó cứu.

Không chỉ hoa hồng, các nhà vườn khác trong khu vực phường Lang Biang - Đà Lạt cũng chịu ảnh hưởng. Những diện tích trồng vạn thọ, cúc, ớt và một số loại cây ngắn ngày bị ngập hoặc bùn đất tràn vào.

Chị Nguyễn Thị Linh, một người trồng hoa tại địa phương, cho biết tình trạng ngập ở khu vực này không phải lần đầu xảy ra. Mỗi lần nước dâng, người dân vừa lo cây chết vừa lo những đơn hàng đã nhận từ trước.

"Có năm ngập ít thì còn cứu được. Năm nay, bà con rất ngao ngán", chị nói.

Theo chị Linh, việc nhiều vườn hoa bị ngập có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong thời gian tới. Những nhà vườn đã nhận đơn trước phải thương lượng lại với thương lái nếu không đủ hoa giao, trong khi lượng hoa còn lại ít có thể khiến giá bán tăng, có thể lên đến 12.000 đồng/cành, tùy nhà vườn và màu sắc hoa.

Điều này đặc biệt đáng chú ý ở Lang Biang, nơi hoa hồng là một trong những cây trồng chủ lực. Theo Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt, toàn phường có khoảng 800 ha trồng hoa hồng, năng suất bình quân 1,26 triệu cành/ha, sản lượng mỗi năm gần một tỷ cành. Trên địa bàn có hơn 50 doanh nghiệp, cơ sở thu mua hoa.

100 triệu đồng/năm chi phí khắc phục

Sau những lần nước dồn về, việc chống ngập trở thành khoản chi thường xuyên của nhiều nhà vườn ở Lang Biang. Chủ vườn hồng Nguyễn Ngọc Hùng cho biết ngoài chăm cây, gia đình anh phải chủ động che chắn khu vực trồng, gia cố những đoạn bờ thấp và tạo đường thoát để hạn chế nước tràn vào khi mưa lớn.

Theo anh, ở những khu vực gần suối, người trồng khó đoán chính xác thời điểm nước dâng. Khi có dự báo mưa, các hộ phải tranh thủ kiểm tra bờ bao, khơi thông đường nước và che chắn những khu vực dễ bị ảnh hưởng.

Chị Hà My, chủ nhà vườn tại phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết gia đình có hơn 1.000 m2 hoa bị ngập trong trận mưa chiều 2/10. Để làm lại diện tích này, chị dự tính phải chi khoảng 40 triệu đồng cho cây giống, vật tư và công chăm sóc.

Nước lũ bên ngoài vườn chị Linh chiều 2/10. Ảnh: NVCC.

Khoản tiền này nằm trong khoản chi mà gia đình chị My phải dành cho việc phòng và khắc phục ngập. Theo chị, mỗi năm các nhà vườn có thể tốn từ vài chục triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng cho việc gia cố bờ, kè những khu vực xung yếu, sửa lại vườn và xử lý cây sau các đợt nước lớn.

"Khoản chi này không tạo thêm sản lượng nhưng lại là phần chi phí phải tính vào mỗi vụ", chị My cho hay.

Thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15h đến 16h ngày 2/10, một số khu vực ở tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tại trạm Đắk Buk So đạt 73,4 mm, Thuận Hà 53 mm và Phước Cát 2 - Cát Tiên 46,8 mm. Cơ quan khí tượng cho biết một số khu vực có độ ẩm đất trên 85%, gần trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở khi mưa tiếp diễn.

Dự báo trong ngày 3/10, Lâm Đồng vẫn có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.