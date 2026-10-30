Để Khánh Hòa là điểm đến hấp dẫn

Có cảng nước sâu, sân bay quốc tế và vịnh biển đẹp nhưng Khánh Hòa vẫn chủ yếu là điểm ghé phụ trong hải trình của các hãng tàu quốc tế. Làm sao để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay lại? Tại Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức vào sáng 30-10, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp từ thị trường, sản phẩm đến trải nghiệm của du khách.

* Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Ông Cao Trí Dũng.

Giá trị của du lịch tàu biển không chỉ đong đếm bằng nguồn thu trực tiếp trong ngày cập cảng mà còn nằm ở thương hiệu điểm đến và khả năng thu hút khách quay trở lại trong tương lai. Thị trường du lịch tàu biển quốc tế, đặc biệt là nguồn khách Trung Quốc và các thị trường Âu - Mỹ đang mở ra cơ hội rất lớn cho du lịch tàu biển Việt Nam, trong đó có Khánh Hòa. Khánh Hòa cần chuyển từ điểm đón tàu sang cửa ngõ du lịch tàu biển. Muốn vậy, tỉnh phải thu hút nhà đầu tư, thu hút khách trong nước và quốc tế bay đến Khánh Hòa để lên các chuyến tàu biển, kết hợp nghỉ lại 2 - 3 đêm. Để làm được điều đó, cần chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để mở ra cả 3 nhóm thị trường: Khách quốc tế đến, khách Việt Nam đi nước ngoài và khách nội địa, đồng thời nâng cấp hạ tầng cảng biển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch di sản văn hóa - biển, đảo.

* Bà Đoàn Thị Thanh Trà - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist: Tạo sự khác biệt từ văn hóa bản địa

Bà Đoàn Thị Thanh Trà.

Khánh Hòa có tiềm năng lớn về du lịch tàu biển. Tuy nhiên, đến nay, đây vẫn chỉ là điểm phụ trên các hành trình tàu du lịch biển. Nếu không khai thác chiều sâu văn hóa bản địa để thu hút du khách, Khánh Hòa sẽ khó cạnh tranh với các điểm đến khác. Theo đó, tỉnh cần nhóm sản phẩm đặc trưng cho khách tàu biển: Tour văn hóa - di sản gắn với di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, làng nghề Trường Sơn, không gian văn hóa Chăm; tour nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe với tắm bùn khoáng, spa kết hợp du thuyền riêng trên vịnh Nha Trang; tour sinh thái - cộng đồng trải nghiệm đời sống ven sông Cái, làm nông nghiệp sạch, tham quan làng cổ; tour ẩm thực biển cao cấp. Tỉnh cũng nên nghiên cứu xây dựng trung tâm mua sắm miễn thuế, kết hợp các sản phẩm đặc trưng như: Trầm hương, yến sào, ngọc trai. Về hạ tầng, tỉnh cần nghiên cứu đầu tư ít nhất một bến tàu khách chuyên dụng tại Nha Trang hoặc Vân Phong, đủ sức đón tàu 6.000 - 8.000 khách. Về lâu dài, có thể quy hoạch Bắc Vân Phong thành cảng trung chuyển và cảng khởi hành. Tỉnh cũng nên có chính sách giảm phí luồng, phí cầu bến cho hãng tàu cam kết đưa Nha Trang vào lịch trình cố định.

* Tiến sĩ Christopher Han - Giám đốc Chiến lược Đổi mới sáng tạo, Viện Đổi mới sáng tạo Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Phải tạo nên câu chuyện về Khánh Hòa để du khách khám phá, trải nghiệm

Tiến sĩ Christopher Han.

Khách tàu biển thường rời tàu lúc 8 giờ và phải trở lại trước 16 giờ. Ấn tượng của họ về điểm đến được quyết định bởi 5 “khoảnh khắc then chốt”: Trước chuyến đi, khi xuống cầu tàu, tại cổng cảng, lúc ở trên bờ và khi quay về tàu. Một bến cảng có thể sạch - đẹp, vận hành trơn tru nhưng nếu du khách rời đi mà không mang theo câu chuyện nào, Khánh Hòa sẽ chỉ là một cái tên trong lịch trình, dễ bị thay thế. Vì thế, cần lấy con người làm trung tâm để thu hút du khách, phải tạo nên một câu chuyện về đất và người Khánh Hòa để du khách đến khám phá, trải nghiệm. Câu chuyện của Khánh Hòa nằm trong làng nghề, lễ hội, nhịp sống làng chài; trong các món ăn truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và cả cách đón khách của người dân hôm nay. Khi được tập múa sạp, nghe người thợ kể về nghề hay ngồi xích lô ngắm phố biển, du khách trở thành một phần của câu chuyện, và đó là lý do họ muốn quay lại. Không phải chuyên gia từ nơi khác hay một kịch bản soạn sẵn, mà chính những người đang sống và gìn giữ bản sắc nơi đây mới tạo nên trải nghiệm mang đúng hơi thở của vùng đất này.