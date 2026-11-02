Xã Phú Xuyên: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết toàn cộng đồng

UBND xã Phú Xuyên tổ chức hội thi trình diễn tay nghề nghệ nhân làng nghề đan lưới truyền thống. Ảnh: Nguyễn Chương

Tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 (từ ngày 23 đến 26-10 tại xã Phú Xuyên), các hoạt động quảng bá làng nghề, thi trình diễn tay nghề nghệ nhân (nghề mộc, đan lưới), các trò chơi dân gian, cuộc thi Dân vũ - Flashmob thiếu nhi, trình diễn áo dài… diễn ra sôi động, để lại dấu ấn tốt đẹp với người dân, du khách thập phương.

Cùng với đó, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Phú Xuyên tiếp tục tập trung tôn vinh di sản, nghệ thuật dân gian, nét đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng của nghệ thuật hát ca trù Chanh Thôn, hò cửa đình- múa bài bông Phú Nhiêu. Qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Phú Xuyên được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Chương

Các hoạt động được tổ chức liền mạch, tiếp nối nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định giá trị văn hóa trong xây dựng con người, gia đình và cộng đồng. Từ đó tạo không gian ý nghĩa để người dân trực tiếp tham gia, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Ông Vũ Quang Quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thao Chính cho biết: "Thời gian này chúng tôi đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11 và Ngày Văn hoá Việt Nam 24-11. Riêng các đội văn nghệ của thôn đang tích cực tập luyện các tiết mục để biểu diễn, phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

“Theo kế hoạch, thôn Thao Chính sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 14-11. Tại buổi lễ, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, đánh giá kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chúng tôi sẽ tiến hành nghi lễ cắt băng khánh thành nâng cấp, tu sửa nhà văn hoá thôn, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tặng quà động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức bữa cơm đại đoàn kết ấm cúng”, ông Vũ Quang Quyền cho biết.

Xã Phú Xuyên sôi nổi tổ chức các hội thao tạo sân chơi bổ ích để mọi người cùng giao lưu, thi đấu, kết nối tình cảm cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các thôn ở xã Phú Xuyên trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Xuyên Lê Thanh Hải cho biết: "Xã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 23-10-2026 về việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã. Trong đó, giao các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, bám sát các thôn, trực tiếp hướng dẫn tổ chức các hoạt động đảm bảo trọng tâm, thực chất, phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hoá và điều kiện cụ thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng".