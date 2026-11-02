Biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh, tạo đột phá cho du lịch tàu biển tại Khánh Hoà

Khách du lịch tàu biển chụp ảnh lưu niệm khi đến Khánh Hòa. (Ảnh: G.Đ)

Lợi thế nổi bật

Tại Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa diễn ra gần đây, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng, du lịch tàu biển là nơi hội tụ của kinh tế biển, vận tải quốc tế, dịch vụ du lịch, văn hóa và thương mại. Một con tàu cập cảng không chỉ đưa du khách đến một điểm tham quan mà còn mang theo cơ hội kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận thấy, Khánh Hòa có hệ thống vịnh biển, cảng nước sâu, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, đô thị du lịch Nha Trang cùng nguồn tài nguyên văn hóa, sinh thái phong phú. Đặc biệt, sự giao thoa giữa văn hóa Kinh, Chăm, Raglai cùng các di sản, làng nghề, lễ hội, ẩm thực là nền tảng để tỉnh xây dựng những trải nghiệm có bản sắc, vượt ra ngoài các chương trình tham quan thông thường.

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa. (Ảnh: Ngọc Vân)

“Điều quan trọng nhất là phải biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh, biến lợi thế biển thành giá trị kinh tế, biến các chuyến tàu cập cảng thành cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời gìn giữ lâu dài tài nguyên biển, di sản văn hóa và môi trường”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón gần 70.000 lượt khách tàu biển, cao hơn cả năm 2025. Từ chỗ chưa có tàu ở lại qua đêm, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón 10 chuyến tàu neo qua đêm.

Kết quả này cho thấy, du lịch tàu biển đang phục hồi mạnh mẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực tiếp nhận và chất lượng phục vụ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, phát triển du lịch tàu biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Nghị quyết số 14 ngày 14/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tỉnh xác định cần khai thác hiệu quả hơn lợi thế biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa - lịch sử.

Trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón gần 70.000 lượt khách tàu biển, cao hơn cả năm 2025. (Nguồn: VTV)

Ông Nguyễn Long Biên cho hay, Khánh Hòa có lợi thế nổi bật về vịnh, biển, đảo, khí hậu, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa. Cùng với Cảng quốc tế Cam Ranh và Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, tỉnh có cơ sở để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách tàu biển, tăng cường kết nối với các tuyến du lịch hàng hải trong nước và quốc tế.

5 hướng đột phá cho du lịch tàu biển Khánh Hòa

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thấy, lợi thế về tài nguyên và vị trí địa lý mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để được các hãng tàu lựa chọn thường xuyên, điểm đến phải đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí, từ hạ tầng tiếp nhận tàu, quy trình đón trả khách nhanh chóng, an toàn, dịch vụ vận chuyển và tham quan đến sản phẩm đặc sắc, môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Trước thực trạng đó, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đề xuất 5 hướng đột phá cho Khánh Hòa.

Về hạ tầng, tỉnh cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ liên hoàn thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Về thể chế, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và tạo thuận lợi về thủ tục.

Về sản phẩm, cần xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đặc sắc, phát huy chiều sâu văn hóa bản địa.

Về thị trường, cần chủ động cùng các hãng tàu quốc tế xây dựng hành trình, hướng tới tăng tỷ lệ hãng tàu quay lại.

Về nguồn nhân lực và quản trị điểm đến, cần nâng cao chất lượng phục vụ và đánh giá hiệu quả bằng mức chi tiêu, thời gian lưu trú, chất lượng trải nghiệm.

Khánh Hòa có lợi thế nổi bật về vịnh, biển, đảo, khí hậu, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa. (Nguồn: VTV)

“Giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên củng cố năng lực phục vụ khách tàu biển và nghiên cứu điều kiện phát triển các hành trình khởi hành, kết thúc tại Khánh Hòa. Sau năm 2030, tỉnh có thể mở rộng chức năng khai thác, hướng tới vị thế trung tâm du lịch tàu biển có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Long Biên cho hay, tỉnh sẽ tập trung triển khai một số định hướng trọng tâm: Hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng cảng biển, nhà ga hành khách, bến du thuyền và giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; tăng cường hợp tác trực tiếp với các hãng tàu biển quốc tế, đơn vị khai thác cảng và đại lý hàng hải; tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn khai thác, kế hoạch hành trình của các hãng tàu để có phương án xúc tiến phù hợp.

Song song với đó là đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên bờ; phát huy giá trị cảnh quan biển, đảo, di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề; phát triển các chương trình trải nghiệm chuyên sâu, dịch vụ mua sắm và giải trí về đêm phục vụ khách lưu trú qua đêm.

Ngoài ra, Khánh Hoà sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đón tiếp, bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường liên kết với các địa phương trong cả nước, hình thành các tuyến, hành trình liên vùng, liên cảng; mở rộng hợp tác với các tổ chức, hiệp hội du lịch tàu biển quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên củng cố năng lực phục vụ khách tàu biển và nghiên cứu điều kiện phát triển các hành trình khởi hành, kết thúc tại Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Tựu)