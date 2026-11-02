Ngày hội An toàn trực tuyến thu hút hơn 200.000 lượt khách tham gia

Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút 200.000 lượt khách tham quan. Ảnh: T.H

Sự kiện Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 diễn ra vào ngày 31-10 và 1-11 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa trải nghiệm, giáo dục và nghệ thuật, được người dân đón nhận.

Chiến dịch hướng tới xây dựng một môi trường số an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên, nơi mỗi người biết cách thiết lập ranh giới an toàn, nhận diện những kết nối tiềm ẩn rủi ro, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết và cùng có trách nhiệm trong từng tương tác trên không gian mạng.

Các hoạt động trải nghiệm thu hút đông đảo trẻ em và người dân tham gia. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, chương trình đã mang đến một không gian âm nhạc trẻ trung, giàu cảm xúc tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, góp phần truyền tải thông điệp về an toàn trên không gian mạng bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ.

Nhiều tiết mục biểu diễn của học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội thu hút chú ý trong đêm Gala tối 1-11. Ảnh: T.U

Sân khấu gala quy tụ dàn đại sứ chiến dịch gồm: Rapper Đen, MONO, MC Khánh Vy cùng các nghệ sĩ Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và các em học sinh đã có những màn trình diễn đa màu sắc âm nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động.

Bên cạnh các đại sứ của chiến dịch, các nghệ sĩ biểu diễn, các em học sinh đã tham gia nhiều tiết mục được người xem hưởng ứng nhiệt liệt. Ảnh: T.U

Với sự kết nối giữa nghệ sĩ, học sinh và cộng đồng trong cùng một không gian, các em học sinh không chỉ là khán giả mà còn trực tiếp tham gia thể hiện tài năng, truyền đi tiếng nói và góc nhìn của thế hệ trẻ về một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và tích cực...