Để học sinh an toàn đến lớp

Trường THPT Hoàng Công Chất (xã Thanh An) gần quốc lộ 279, tuyến đường có đông phương tiện qua lại. Vào khung giờ cao điểm, lượng phương tiện tập trung tại khu vực cổng trường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an xã Thanh An thường xuyên có mặt, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định, phân luồng, điều tiết giao thông.

Thầy Trần Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Công Chất chia sẻ: Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, duy trì nền nếp tại khu vực cổng trường. Đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện, nhận biết, phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh hướng dẫn học sinh Trường THPT Hoàng Công Chất chấp hành các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tại Trường THPT Thanh Chăn (xã Thanh Nưa), đầu mỗi năm học, nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Những quy định gắn với lứa tuổi học sinh được thông tin, phổ biến như: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có giấy phép lái xe mới được điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh lớn hơn 50cm3 hoặc xe máy điện có công suất lớn hơn 4kW; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có đủ sức khỏe chỉ được phép điều khiển xe gắn máy có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50km/giờ hoặc xe gắn máy có dung tích xi lanh không lớn hơn 50cm3, xe máy điện có công suất động cơ không lớn hơn 4kW...

Ngoài phổ biến kiến thức, học sinh được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, giữ khoảng cách an toàn và xử lý những tình huống thường gặp trên đường.

Em Lường Thanh Quang, học sinh lớp 11B, Trường THPT Thanh Chăn chia sẻ: “Được tuyên truyền, em hiểu rõ hơn quy định về độ tuổi được phép điều khiển từng loại xe, những hành vi vi phạm dễ gặp và nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Em sẽ chấp hành nghiêm quy định, lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi, đội mũ bảo hiểm khi đi xe và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Thanh Chăn.

Kết hợp với hình thức tuyên truyền tại trường học, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông học sinh, nhất là vào đầu giờ học và thời điểm tan trường. Phối hợp với các cơ sở giáo dục kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng, bảo đảm đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, phù hợp với độ tuổi và điều kiện điều khiển. Qua kiểm tra, mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện gần 20 trường hợp là học sinh tự ý thay đổi kết cấu xe đạp điện. Các trường hợp vi phạm đã được nhắc nhở, xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu khắc phục, đưa phương tiện về tình trạng kỹ thuật ban đầu.

Thiếu tá Lữ Huy Dương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Chúng tôi mong muốn, qua hoạt động tuyên truyền cũng như những giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được lực lượng chức năng triển khai, các em học sinh có thêm kiến thức bổ ích, nắm vững các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Từ đó, tự giác chấp hành quy định, biết bảo vệ bản thân và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện học sinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp.

Cùng với những giải pháp được duy trì thường xuyên, Điện Biên triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trong thời gian từ ngày 22/8 đến 31/12/2026. Chiến dịch chia thành 4 giai đoạn: Khảo sát, chuẩn bị dữ liệu, tập huấn đội ngũ nòng cốt, tổ chức thực hiện và tổng hợp, đánh giá kết quả. Hiện, chiến dịch đang ở giai đoạn 3, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại các cơ sở giáo dục, khu dân cư. Đến nay, gần 200 cơ sở giáo dục, cụm dân cư đã được triển khai các hoạt động của chiến dịch. Trong đó, thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi là đối tượng được chú trọng trang bị kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống nhằm hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn học sinh Trường THCS Thanh Nưa đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Bằng nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Trong đó, gia đình cần quan tâm quản lý, không giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển; nhà trường thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Từ đó, mỗi học sinh biết bảo vệ mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông.