Cùng dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; các Phó Cục trưởng: Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Trọng Hổ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng đông đảo công chức các phòng, ban thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Lê Thị Hoàng Yến

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, bà Lê Thị Hoàng Yến là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử lãnh đạo ngành thể dục thể thao khi là nữ lãnh đạo duy nhất của Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao và nay là Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, bà Lê Thị Hoàng Yến được đào tạo bài bản về lĩnh vực thể thao, bắt đầu công tác từ năm 1993. Trải qua 33 năm 4 tháng công tác (tính đến tháng 11.2026), bà luôn gắn bó với một ngành, từ Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao đến Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Trong quá trình đó, bà từng công tác tại Báo Thể thao, Tạp chí Thể thao và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao.

Trên các cương vị công tác, bà Lê Thị Hoàng Yến được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực, nổi bật là công tác truyền thông và quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, với vai trò là nữ lãnh đạo ngành, bà còn tham gia Ban Phụ nữ và Thể thao, đóng góp vào các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực thể thao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Hoàng Yến

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận những đóng góp của bà trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao lớn, trong đó có SEA Games 22 năm 2003 và SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, cũng như các giải đấu, hoạt động thi đấu quốc tế và hội nghị quốc tế.

Đặc biệt, bà đã góp phần kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao, đào tạo và nhiều hoạt động chuyên môn khác.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi trân trọng tri ân và ghi nhận những thành tích của đồng chí Lê Thị Hoàng Yến trong suốt quá trình công tác”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Thứ trưởng đồng thời đánh giá những phần thưởng mà bà được trao tặng, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, các Bằng khen của Chính phủ, của Bộ VHTTDL và các tổ chức khác, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến trong suốt chặng đường công tác.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ

Từ câu chuyện của bà Lê Thị Hoàng Yến, Thứ trưởng cũng đặt vấn đề về công tác phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong ngành thể dục thể thao. Theo ông, sau 80 năm xây dựng và phát triển, việc chỉ có một nữ lãnh đạo ở cấp lãnh đạo cơ quan quản lý ngành là điều đáng suy nghĩ.

Thời gian tới, ngành cần quan tâm hơn đến công tác quy hoạch, đào tạo và phát triển cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ có thêm cơ hội tham gia quản lý, lãnh đạo và đóng góp vào sự phát triển chung.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ mong muốn sau khi nghỉ hưu theo chế độ, bà Lê Thị Hoàng Yến sẽ có thêm thời gian dành cho gia đình, thực hiện những dự định cá nhân sau nhiều năm bận rộn với công việc.

Đồng thời, với kinh nghiệm, năng lực và các mối quan hệ đã tích lũy, bà tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của ngành thể thao, nhất là phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Bà Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng khẳng định, nghỉ hưu theo chế độ là dấu mốc khép lại một chặng đường công tác, nhưng không có nghĩa là kết thúc sự gắn bó với lĩnh vực mà bà đã dành phần lớn cuộc đời để cống hiến. Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc bà Lê Thị Hoàng Yến sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ tình yêu và sự gắn bó với sự nghiệp thể dục thể thao Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoàng Yến bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng các đồng nghiệp tổ chức buổi lễ trao Quyết định nghỉ hưu trang trọng, ấm áp và đầy tình cảm.

Bà chia sẻ, 33 năm 4 tháng công tác là một chặng đường dài, ghi dấu những kỷ niệm và tình cảm sâu sắc với ngành thể dục thể thao – nơi bà đã gắn bó từ những ngày đầu bước vào nghề, trải qua nhiều vị trí công tác, từ phóng viên, người làm báo đến cán bộ quản lý.

Quang cảnh buổi lễ

Bà Lê Thị Hoàng Yến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo ngành thể dục thể thao; sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ của các đồng nghiệp trong suốt quá trình công tác.

Theo bà, những kết quả đạt được trong chặng đường vừa qua không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà còn có sự đóng góp, giúp đỡ của tập thể, của những người đã cùng bà làm việc và gắn bó.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, bà Lê Thị Hoàng Yến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dù nghỉ hưu theo chế độ, bà khẳng định tình cảm và sự quan tâm dành cho ngành thể dục thể thao sẽ không thay đổi. Bà mong muốn ngành tiếp tục phát triển, đạt thêm nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế, đồng thời ngày càng lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bà cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội đồng hành, đóng góp cho ngành bằng kinh nghiệm và khả năng của mình trong thời gian tới.