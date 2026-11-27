Tại hội nghị, các đại biểu là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các bản: Chin Chu Chải, Nùng Nàng, Lao Tỷ Phùng, Phan Chu Hoa, Xì Miền Khan được cán bộ cảnh sát giao thông và Công an phường tuyên truyền, phân tích và đánh giá thực trạng các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy thông qua hình ảnh, video clip trực quan, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại buổi tuyên truyền, lực lượng công an đã phổ biến một số quy định trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chỉ rõ các hành vi và lỗi vi phạm phổ biến là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không có giấy phép lái xe...

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tuyên truyền các nội dung của Luật trật tự An toàn giao thông đến các đại biểu.

Ngoài ra, lực lượng công an còn hướng dẫn cho lực lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, bà con các bản thực hành lái xe an toàn trên sa hình rút gọn.

Cán bộ Công an phường thực hành mẫu để học sinh và người dân quan sát, rút kinh nghiệm khi lái xe.

Cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở kỹ năng lái xe an toàn.

Việc tổ chức hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét trong văn hóa giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn từ gốc và kéo giảm tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Lực lượng công an tặng mũ bảo hiểm cho tổ bảo vệ an ninh trật tự, người dân và học sinh hướng tới mục đích lái xe an toàn.

Dịp này, lực lượng công an đã trao 20 mũ bảo hiểm tặng người dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và học sinh nhà trường.